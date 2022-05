Cinque serate Introbio per “formare” i caregiver familiari con nozioni e tecniche di assistenza

Il direttore di ATS Scarcella: “Un progetto in aiuto di chi accudisce un malato o una persona fragile”

LECCO – Prenderà il via dalla prossima settimana il ciclo di incontri serali promosso dall’ATS Brianza sul tema dell’accudimento della persona fragile al domicilio.

“Un progetto dedicato a chi assiste – ha spiegato il direttore di ATS Brianza, Carmelo Scarcella – laddove c’è un malato, c’è qualcuno che lo accudisce, ci sono figure professionali come le badanti e figure informali come i familiari o persone care che si occupano dell’anziano o del soggetto con fragilità, Vorremmo mettere queste ultime nelle condizioni di poter svolgere al meglio il compito non semplice che devono affrontare”.

La cura domiciliare comporta molte attenzioni e competenze come la gestione della terapia, le manovre di mobilizzazione dell’allettato, oltre ad altre indicazioni più specifiche nel caso di pazienti diabetici, oppure oncologici.

Per questo ATS Brianza ha deciso di promuovere, insieme al consiglio di rappresentanza dei sindaci e agli ordini professionali di medici, infermieri e farmacisti, cinque serate dedicate al tema dell’accudimento attraverso l’incontro con diversi esperti (nella locandina i dettagli degli incontri)

Serate che si svolgeranno ad Introbio, nell’aula consiliare del municipio, dalle 20.30 alle 22.30. Una scelta non causale quella del comune valsassinese: l’ambito di Bellano, di cui la Valsassina è parte, ha un alto indice di invecchiamento della popolazione e meno punti di riferimento per i servizi rispetto ad altre zone perché vi è una forte dispersione della popolazione su un territorio vasto.

“Si tratta della prima edizione – ha spiegato Stefania Bolis, responsabile dell’area innovazione strategica di ATS Brianza – l’intenzione è quella di promuoverne una per ogni ambito territoriale, per la nostra provincia dunque anche per l’ambito di Lecco e di Merate”.

L’azienda sanitaria sta inoltre predisponendo una piattaforma web dove sarà possibile in futuro attingere a materiale informativo ed anche clip video dimostrative sull’accudimento. Materiale che sarà raccolto anche in un manuale cartaceo.