“Valsassina com’era… com’è” immagini che raccontano la storia nel libro di Davide Rusconi

Oltre 400 fotografie raccolte nel volume nato dalla passione per la fotografia del giovane di Casargo

Gli scorci più suggestivi dei paesi narrano lo scorrere del tempo

CASARGO – “Valsassina com’era… com’é” il libro di Davide Rusconi è nato dall’amore per il suo territorio e dalla passione per la fotografia. Non è la prima opera del giovane di Casargo, suo anche il libro “I ragazzi del Falò”, un fumetto che racconta una storia fatta di tradizioni, amicizia Il suo ultimo volume raccoglie oltre 400 immagini che raccontano il territorio e narrano il passare degli anni attraverso gli angoli più significativi della Valsassina.

“Con il mio nuovo volume racconto la Valle partendo da Casargo – spiega Davide Rusconi – Il mio paese che amo, per poi scendere, attraversare il centro valle e arrivare in alto piano. Ho realizzato questa raccolta di panorami, piazze, vie principali, attività storiche, monumenti, frazioni, chiese, alpeggi e rifugi. Attraverso le vecchie fotografie, confrontate con quelle attuali, si nota ancora di più quanto è bella la Valsassina, quanto si è sviluppata e quanto ha da offrire”.

Il libro uscito da pochi giorni ha avuto un successo tale che è già andato in ristampa. Sono previsti diversi appuntamenti per presentare pubblicamente il volume. Tra i primi eventi in calendario quello di domenica 1 giugno alle ore 18.30 presso la sala del consiglio del comune di Margno.