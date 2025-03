Valsassina. E’ già tempo di Sagra delle Sagre

La kermesse valsassinese quest’anno compie 60 anni e si svolgerà dal 9 al 17 agosto

Gli espositori interessati possono presentare la loro candidatura per partecipare alla manifestazione

BARZIO – La macchina organizzativa della 60^ edizione della Sagra delle Sagre è già in piena attività. Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inaugurazione, gli ingranaggi dell’evento simbolo dell’estate valsassinese si sono messi in moto per garantire una celebrazione degna di un traguardo tanto significativo.

Dalla scorsa settimana, gli espositori interessati possono presentare la loro candidatura per partecipare alla manifestazione. Tutti i documenti necessari e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale sagradellesagre.it. La risposta del pubblico e degli operatori del settore si preannuncia, come ogni anno, particolarmente vivace.

Un’importante spinta alla realizzazione della Sagra arriva da Regione Lombardia, che ha incluso l’evento tra le fiere meritevoli di contributo, destinando alla kermesse un finanziamento di 20.000 euro. Un riconoscimento che conferma la rilevanza della manifestazione nel panorama degli eventi regionali e il suo valore per il territorio.

L’edizione 2025 si terrà dal 9 al 17 agosto, portando con sé un anniversario speciale: il sessantesimo compleanno della Sagra delle Sagre. Nata nel 1965 su iniziativa di Renato Corbetta come evento di contorno a un’importante competizione ciclistica, la Sagra si è trasformata rapidamente in un appuntamento irrinunciabile per il pubblico e gli operatori locali. Dapprima ospitata sul Prato Pigazzi, oggi la manifestazione si svolge a Prato Buscante, richiamando ogni anno migliaia di visitatori.

Per rendere omaggio a questo storico traguardo, l’organizzazione sta lavorando a un programma speciale con eventi e iniziative inedite. L’obiettivo è celebrare degnamente una manifestazione che ha saputo crescere ed evolversi senza mai perdere la sua identità.