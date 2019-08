“Valsassina: la valle dei formaggi”, un fine settimana ricco di iniziative

Domenica 18, a Morterone, Festa dell’Alpe Costa del Palio

Il 17 agosto il caseificio Invernizzi Daniele ospita il dietologo-farmacista Alberico Lemme

VALSASSINA – “Valsassina: la valle dei formaggi” propone un weekend ricco di appuntamenti dedicati al gusto e alle tradizioni. Sabato 17 agosto, dalle 15, il Caseificio Invernizzi Daniele ospita, nella sua sede di Pasturo, l’incontro con il dottor Alberico Lemme. Il farmacista-dietologo più famoso e controverso della televisione presenterà i suoi innovativi formaggi senza sale realizzati proprio in collaborazione con il caseificio di Pasturo.

Domenica 18 agosto sono protagonisti i pascoli Morterone e con la Festa dell’Alpe Costa del Palio. Si comincia alle 9 con l’apertura delle iscrizioni alla decima edizione della gara dei cani da lavoro. Alle 11 all’agriturismo Costa del Palio ci sarà la presentazione del volume “Arte casearia e Zootecnia. Tradizioni da leggenda in Valsassina”.

Si prosegue alla 12 con la benedizione dell’alpe e il pranzo. Infine, alle 14 il via alla gara dei cani. Ogni partecipante dispone di 1 minuto di tempo per spostare o radunare il bestiame con l’aiuto del proprio cane. Tutti i concorrenti ottengono un punteggio, dato dalla giuria, che valuta la performance in base ai seguenti punti: l’animale deve eseguire perfettamente l’ordine del padrone e non deve in alcun modo danneggiare le vacche mordendo o graffiando, deve immediatamente rientrare nel momento in cui viene richiamato.

Si valuta inoltre la velocità, la precisione e la complicità che vi è fra cane e padrone. Questi indici di valutazione permettono di stilare una classifica e a ogni partecipante viene dato un riconoscimento. I primi 16 ricevono un campanaccio di valore decrescente in base alla posizione in graduatoria, mentre a tutti gli altri viene dato un presente, che può essere del materiale destinato al cane o destinato al lavoro di allevatore. I premi sono delle donazioni da parte del Comune, della Comunità Montana e di titolari di attività private che ogni anno sostengono la manifestazione.

“Il fine settimana che ci attende è ricco di iniziative, in particolare la festa dell’Alpe Costa del Palio è l’evento che ormai da anni richiama centinaia di turisti – sottolinea Antonella Invernizzi, presidente del Centro Zootecnico della Valsassina e Montagna Lecchese e sindaco di Morterone -. Il mattino la presentazione del libro ‘Arte casearia e zootecnia’ introduce nel mondo delle tradizioni casearie, il pomeriggio lo spettacolo della gara dedicata ai cani pastore e ai loro conduttori. Gara particolare, perché la prova di lavoro non è, come di regola con i cani, su ovini, ma su bovine da latte. Ha ben poco a che fare con il mondo della cinofilia e delle competizioni. Occasione per ricordare il lavoro insostituibile dei cani da conduzione queste gare sono prima di tutto una festa della montagna, un’occasione per avvicinare pastori e malghesi di valli vicine e lontane”.

Questa iniziativa è conosciuta a livello Lombardo e nel passato hanno aderito anche partecipanti giunti da fuori regione. Non attira solo allevatori che gareggiano, ma anche molte persone incuriosite dalla manifestazione considerata quasi uno spettacolo; infatti, per chi non conosce il mondo dell’allevamento è davvero incredibile vedere quel legame e quella complicità che si crea tra uomo e animale.

Sono molti i giovani, sia ragazzi sia ragazze, che amano la montagna e la professione di allevatore e durante questa manifestazione partecipano cercando di dimostrare con passione il lavoro che quotidianamente i cani svolgono con la propria mandria bovina. Il valore aggiunto della manifestazione è proprio la valorizzazione di un antico mestiere, ancora oggi importantissimo per le nostre montagne. Per tutti la possibilità di conoscere e capire quanto sacrificio e quanto valore ci sia dietro a questi umili e adorabili cani, che quotidianamente lavorano al fianco degli alpeggiatori.

Ricordiamo inoltre che fino al 25 agosto è visitabile la mostra “La Valsassina di Leonardo” allestita nella Sala Pensa all’interno della sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera a Barzio. Un interessante percorso di scoperta dei luoghi della Valsassina e del territorio lecchese che Leonardo aveva conosciuto e apprezzato. Completa la visita la proiezione del documentario a cura di Michele Mauri con riprese ed editing di Gabriele Ardemagni e coprodotto da Telenova.

Orari di apertura: dal 10 al 18 agosto: 10/12 -15/18 – 21/23. Dal 19 al 25 agosto: 15/19. Ingresso libero. Tutte le informazioni www.valsassinalavalledeiformaggi.it.