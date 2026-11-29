Un momento di memoria e riconoscenza all’elisuperficie di Barzio, dove ieri è stato inaugurato il cippo commemorativo dedicato ad Andrea

Alla cerimonia presenti numerosi amici, parenti, Amministratori locali, volontari del Soccorso Alpino, Ragni e Alpini

BARZIO – Una cerimonia semplice ma carica di commozione per mantenere vivo il ricordo di Andrea Spandri. Ieri, presso la piazzola dell’elisoccorso in località Fornace, è stato presentato il cippo con la targa commemorativa dedicata al soccorritore e alpinista scomparso tragicamente a marzo. Un segno tangibile di affetto, stima e riconoscenza voluto dai numerosi amici e dai volontari della Stazione di Soccorso Alpino Valsassina e Valvarrone.

La targa è stata collocata in un luogo particolarmente significativo, Andrea era elisoccorritore nel Soccorso Alpino, guida alpina e le sue capacità alpinistiche lo avevano portato a entrare nei Ragni di Lecco, di cui era diventato “Maglione Rosso” nel 1998. Il cippo in sua memoria è stato volutamente posizionato rivolto verso la Grigna, montagna particolarmente cara e famigliare ad Andrea.

Ad aprire la cerimonia il Presidente della Comunità Montana, Fabio Canepari: “Dobbiamo ringraziare voi del Soccorso Alpino per tutto quello che fate per noi e per il territorio. Oggi ricordiamo una persona che ha fatto molto per gli altri grazie alla sua passione per la montagna. Approfitto dell’occasione per ricordare e invitare tutti ad avere prudenza e attenzione in montagna”.

Toccante il ricordo tracciato dal Dott. Giuseppe Carì, membro del Soccorso Alpino e amico di Andrea Spandri: “Apprezziamo tutti certamente Andrea come grande alpinista e scalatore, ha portato a termine imprese eccezionali. Fu il primo “Ragno” valsassinese e andrò in Patagonia con Casimiro Ferrari, io però voglio che venga ricordato come amante della montagna e persona che si è sempre spesa per gli altri. Per me era un figlio, ci siamo conosciuti nel 1987 quando ancora ragazzino mi ha chiesto di accompagnarlo a funghi. Ma la sua indole era emersa da subito. Un giorno, mentre stavamo salendo in Grigna, lungo il sentiero spostava e sistemava i sassi. La sua preoccupazione era che qualcuno in discesa potesse inciampare e farsi del male. La sua attenzione al prossimo, la sua sensibilità hanno caratterizzato la sua esistenza. Ricordiamo così Andrea per il suo spirito, per l’amore per la montagna e per le persone”.

Visibilmente commosso il fratello Antonio Spandri. “Penso al suo incidente in montagna, Andrea in quel momento era solo, ma forse lo era solo fisicamente. Dentro di sé ha avuto tantissime persone che gli sono sempre state accanto e oggi qua ne abbiamo la dimostrazione. Anche nel dramma della sua scomparsa abbiamo trovato una grande umanità in tutte le persone che sono intervenute nel suo incidente. E voi che siete volontari del Soccorso Alpino siete così. Voglio ringraziare le tante persone presenti oggi e tutti quelli che si sono spesi per realizzare questa iniziativa, il suo amico Mauro, agli amici di Cortenova, di Parlasco, gli Alpini e i Ragni”.

A sottolineare anche il segno lasciato da Andrea Alessandro Spada: “Riflettiamo su quello che può lasciare una persona anche quando non c’é più. A dimostrarlo è anche la presenza importante degli amministratori del territorio, degli amici e dei Ragni con cui speriamo di stringere sempre di più una speciale collaborazione”.

Ad impartire la benedizione Don William Abbruzzese. “Un uomo si vede com’é stato nella vita nel momento della morte. La vostra presenza qua ci dice chi è stato Andrea. Lui è stata la prima persona che ho conosciuto quando sono venuto in Valsassina. Questo sasso è piantato qui come un seme, un seme di bene. Persone come Andrea, che rischiano la propria vita per gli altri sono un’iniezione di bene e bontà. Nessuna opera di bene viene annullata, il bene produce solo bene. Io quando vedo un elicottero penso alla persona che è in difficoltà e sta male ma penso soprattutto a voi del Soccorso Alpino che vi spendete per gli altri”.

La cerimonia è stata occasione di raccoglimento e condivisione, durante la quale il ricordo personale si è intrecciato con quello della comunità. Un momento per sottolineare quanto sia importante non dimenticare le persone che, con la loro presenza e il loro percorso di vita, hanno lasciato un segno nel cuore di chi le ha incontrate.

Al termine della Cerimonia in Sala Pensa presso la Comunità Montana è stato proiettato in anteprima un video realizzato da alcuni “Ragni” e dedicato ad Andrea Spandri. Il filmato racconta l’apertura della “Via dei Ragni” sul Pizzo D’Eghen in Grigna Settentrionale. La via si trova accanto a quella “Prigionieri dei Sogni” aperta proprio da Andrea Spandri e Adriano Selva. Presenti nel video: Silvano Arrigoni, Adriano Selva, Andrea Spandri, Dimitri Anghileri, Luca Gianola, Matteo Motta e Davide Pontiggia.

Il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=fh8bZPllGTU