Valsassina. Settimana corta a scuola, l’indagine si estende a tutto il Comprensivo

313 le firme raccolte dai genitori a favore della modifica dell’orario scolastico per le medie di Introbio e Cremeno

Avviata un’indagine formale sull’app “Classeviva”, la votazione resterà aperta fino al 15 maggio

INTROBIO – Solo poche settimana fa aveva preso vita una raccolta firme per richiedere la settimana corta alla scuola secondaria di Introbio. L’iniziativa ha avuto un grande riscontro tanto che sono state raccolte 313 firme, già consegnate al dirigente scolastico dai rappresentanti dei genitori.

La proposta avanzata è quella di adottare l’orario scolastico dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. Il dirigente scolastico Gianfranco Bonomi Boseggia, data l’ampia richiesta di cambiamento, ha aperto un’indagine formale rivolta a tutti i genitori degli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado appartenenti all’Istituto Comprensivo di Cremeno “San Giovanni Bosco”.

Nella missiva che i rappresentanti dei genitori hanno consegnato al Dirigente Scolastico si legge: “Il nostro compito è quello di dar voce alle famiglie, alle loro necessità ma soprattutto a quelle dei ragazzi. La richiesta di questo cambiamento nasce dalle nuove necessità di gestione nell’ambito del contesto sociale e famigliare. Altre scuole stanno adottando questo orario nella nostra Provincia. Si guarda ad una scuola aperta al futuro e alle esigenze che sono cambiate negli anni. Con l’attuale sistema c’é una pausa troppo breve, un giorno soltanto, per i ragazzi che si trovano ad affrontare studio e compiti a casa per il lunedì successivo. Si trovano ad avere neanche un giorno interamente libero per ricaricarsi e svolgere attività extra scolastiche come quelle sportive, artistiche e di associazionismo. Diventa difficile organizzare anche attività che possano favorire lo stare in famiglia. Proprio in questo ambito ricordiamo la realtà di coppie separate, spesso non residenti nello stesso comune, che devono gestire i figli separatamente nel weekend. La “settimana corta” risponderebbe ai nuovi bisogni della società attuale e avrebbe anche un risvolto economico con la riduzione dei costi per il trasporto a carico delle famiglie e di consumi dei relativi servizi, comprese utenze come luce e gas”.

Il Dirigente Gianfranco Bonomi Boseggia ha accolto la massiccia richiesta allargando l’indagine ai genitori degli alunni delle scuole di diverso grado dell’Istituto Comprensivo di Cremeno “San Giovanni Bosco”.

“Alcuni genitori hanno richiesto di adottare, nelle scuole secondarie del nostro istituto, l’orario della settimana corta, da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 14 (sabato libero) – riporta la circolare del dirigente – La proposta ha raccolto un numero importante di adesioni attraverso una raccolta firme autogestita dai genitori stessi. Una eventuale modifica dovrebbe essere approvata sia dal Collegio Docenti che dal Consiglio di Istituto entro la data di inizio delle prossime iscrizioni. Una eventuale approvazione, nei termini indicati, comporterebbe l’adozione dell’orario settimana corta a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Vi chiediamo di esprimere un parere sulla proposta inserendo nello spazio “Rispondi” alla presente comunicazione “aderisco” se siete favorevoli all’iniziativa e “non aderisco” se siete contrari. Il vostro parere è importante, l’indagine resterà aperta fino al 15 maggio“.