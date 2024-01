Valsassina: si è svolto sabato il primo incontro per l’Università della Terza Età

Una quarantina le persone intervenute alla presentazione del progetto

“Uno spazio aperto a tutti i valsassinesi e anche a tutte le d’età”

INTROBIO – Sta riscuotendo interesse l’iniziativa lanciata dal Prof. Enrico Baroncelli di istituire una Università Della Terza età in Valsassina. Sabato presso gli spazi della biblioteca “Giuseppe Arrigoni” di Introbio si è svolta la presentazione del progetto a cui hanno partecipato una quarantina di persone.

Come ha precisato Enrico Baroncelli: “Questo vuole essere uno spazio aperto a tutti i valsassinesi e anche a tutte le età. E’ una occasione per favorire anche uno scambio culturale e un confronto generazionale. L’obiettivo è quello di creare attività di tipo culturale e ricreativo che consentono anche di scoprire le bellezze e le risorse del nostro territorio”.

Durante l’incontro inoltre è stato presentato e letto lo statuto redatto in collaborazione con L‘Associazione Nazionale delle Università della Terza Età con sede a Torino (Unitre). I prossimi passi previsti per la costituzione sono quelli di istituire un consiglio direttivo, l’assegnazione delle cariche e la raccolta dei soci ordinari per cui è richiesto contributo minimo. L’Associazione sarà iscritta all’albo delle Aps (Associazioni di promozione sociale) e non ha scopi di lucro.

Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni, aderire o collaborare può contattare tramite email a info@unitervalsassina.it o visitare il sito https://www.unitervalsassina.it/