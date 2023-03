Valsassina: successo per la manifestazione “Introbio pulita”

Oggi, domenica, una mattinata dedicata alla cura e alla pulizia del territorio

Numerose le famiglie e i volontari intervenuti all’iniziativa del comune

INTROBIO – Successo per la mattinata dedicata alla cura e pulizia del paese a cui hanno aderito molti volontari e bambini. Una iniziativa voluta e promossa dagli Amministratori per trasmettere anche ai più giovani la cultura della cura e del rispetto del territorio e della natura.

Durante la mattinata di oggi, domenica, sono stati riempiti di rifiuti oltre 30 grandi sacchi di rifiuti come precisa il consigliere e organizzatore Mauro Silva: “Purtroppo abbiamo trovato di tutto, una bicicletta, pezzi di elettrodomestici, finestre, suole di scarpe, indumenti, pennelli, palloncini. Questa è una occasione oltre che per ripulire il paese per sensibilizzare tutti al rispetto e all’educazione”.

Dopo la mattinata di lavoro i volontari hanno condiviso un momento di svago dandosi appuntamento alla cascina di Giorgio, nei pressi della pista ciclabile, per un pranzo al sacco offerto dall’Agriturismo Trote Blu e da Pensa alla Frutta.

Tra i volontari impegnati anche il sindaco Adriano Airoldi con i consiglieri Mauro Silva e Piero Selva.