Valsassinesi a La Roche Vineuse in visita ai gemelli francesi

La trasferta in occasione della celebrazione del 20° anniversario dalla costituzione del gemellaggio

Calorosa l’accoglienza riservata ai “rappresentanti” dei paesi di Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova e Parlasco

PASTURO – Rientrato con entusiasmo il gruppo valsassinese in trasferta a La Roche Vineuse in visita ai gemelli francesi. La gita è stata organizzata in occasione del ventesimo anniversario dalla sottoscrizione del sodalizio. Nel 2003 venne siglato infatti il “patto” tra la comunità francese e i paesi di Pasturo, Introbio, Primaluna, Cortenova e Parlasco.

“Abbiamo ricevuto una accoglienza a dire poco stupefacente – racconta Marinello Manzoni segretario dell’associazione ed ex sindaco di Pasturo – Hanno realizzato 7000 fiori di cartapesta con i colori delle due bandiere e anche a formare le scritte con i nomi dei nostri paesi. Tutta la popolazione e le associazioni hanno collaborato per stupirci con una festa davvero emozionante e squisita”.

Presenti all’incontro il presidente del comitato gemellaggio di La Roche Vineuse Yannick Scavardo, l’attuale sindaco di Robert Liquet e il suo predecessore Bernard Desroches. Il comitato valsassinese invece ora é formato da volontari ed è presieduto da Giselda Barina.

“Meta principale di questi giorni è stata la visita a Digione, località con un una tradizione culinaria e culturale secolare. Un’area ricca a livello economico, artistico e storico, abbiamo avuto occasione di visitare il Museo delle Belle Arti – prosegue Marinello Manzoni – I gemellaggi non sono solo occasione per scambi culturali ma anche occasioni dove si possono apprendere anche a livello amministrativo spunti ed esempi da importare. Ci ha davvero stupiti il calore, l’entusiasmo e l’affetto nei nostri confronti. Unica nota stonata è stata l’assenza degli attuali sindaci delle nostre comunità valsassinesi, che con imperdonabile miopia e insufficiente sensibilità istituzionale non hanno saputo accogliere l’invito personalmente loro rivolto dal Sindaco di LRV Robert Liquet”.

Il comitato lancia anche un appello a tutti gli abitanti dei paesi valsassinesi che volessero aderire all’associazione: “Cogliamo l’occasione in oltre per coinvolgere tutte le persone che vogliono condividere con noi il piacere di un’esperienza tanto festosa e gratificante. E’ possibile scrivere agli indirizzi email: giseldabarina@gmail.com e manzoni.marinello@gmail.com”.”