Valvarrone. Al via il progetto di recupero del sito minerario dismesso di Lentreè

Trasformazione di un’ex area industriale in una nuova risorsa culturale e turistica per il territorio

VALVARRONE – Approvato da Regione Lombardia il progetto definitivo per la messa in sicurezza e valorizzazione del sito minerario dismesso in località Lentreè – Pernighera e Surlosasso – Bogia, nel Comune di Valvarrone. L’intervento rappresenta un passo decisivo nella trasformazione di un’ex area industriale in una nuova risorsa culturale e turistica per il territorio.

Promosso dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, il progetto prevede anche la realizzazione di un centro di accoglienza per i visitatori nei locali sottostanti l’ex sede del palazzo comunale di Valvarrone. Grazie alla collaborazione con Italmineraria Srl, proprietaria dell’area, è stato possibile procedere all’intervento dopo la cessazione delle attività estrattive sui terreni interessati.

Grande attenzione è stata posta anche alla sicurezza e alla tutela ambientale: l’area è stata tecnicamente isolata dalle attività minerarie ancora in corso, come richiesto dal Regolamento Regionale n. 6/2024, e gli interventi per la gestione delle acque sono stati realizzati secondo criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale. Inoltre, lo studio di ventilazione ha escluso la necessità di impianti meccanici, semplificando la realizzazione del progetto.

“Siamo di fronte a un esempio concreto di come sia possibile recuperare e valorizzare il patrimonio industriale dismesso, restituendo identità e prospettive a un’intera comunità, valorizzando la memoria storica e aprendo nuove opportunità culturali e turistiche – ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Questo intervento coniuga tutela ambientale, sicurezza e sviluppo locale, dimostrando ancora una volta l’attenzione della Regione per i territori montani”.

Il progetto ha ottenuto parere favorevole da parte della Conferenza di Servizi, confermando la sinergia tra enti e istituzioni per il rilancio della Valvarrone.