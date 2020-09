Tari, deliberate le tariffe per l’anno 2020

Costo invariato per le utenze domestiche, riduzioni per quelle non domestiche

VALVARRONE – Il consiglio comunale di Valvarrone ha deliberato le Tariffe tari riferite al 2020, che per le utenze domestiche restano invariate rispetto lo scorso anno.

La scadenza del pagamento per questioni tecniche è stata fissata per la prima rata al 15 novembre 2020 la seconda rata al 31 dicembre 2020.

Per le tariffe riferite alle utenze non domestiche è stata prevista una riduzione del 25 % sulla parte fissa e 25% sulla parte variabile che riguarda nello specifico le attività economiche che durante il periodo del lockdown sono rimaste obbligatoriamente chiuse per almeno 30 giorni.

Per ottenere lo sconto le suddette attività dovranno presentare appposita autocertificazione scaricabile dal sito del comune e non devono avere esposizioni debitorie nei confronti del comune.