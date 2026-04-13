Viabilità agrosilvopastorale: prorogati i pass di transito fino al 30 giugno 2026 a Pasturo

Prorogata la validità dei pass 2025 per la viabilità agrosilvopastorale
Confermate le modalità per i permessi giornalieri
PASTURO – Il Comune di Pasturo ha disposto la proroga della validità dei pass annuali di transito per l’accesso alla viabilità agrosilvopastorale, rilasciati per l’annualità 2025, fino al 30 giugno 2026.
La decisione è stata formalizzata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 30 marzo 2026, che stabilisce inoltre la continuità delle attuali modalità di rilascio dei permessi giornalieri.
La proroga si inserisce nell’ottica di garantire la continuità del servizio e la regolare fruizione della rete viaria da parte degli utenti autorizzati.