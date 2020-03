VIDEO – Premana canta… tutti uniti in un’unica voce più forte del coronavirus

Nella serata di ieri la voce ha riempito tutta la valle

“Non possiamo stare abbracciati l’uno all’altro… ma questo non è un problema”

PREMANA – L’emozione è stata tanta, soprattutto da parte dei più anziani, che sono usciti sui balconi delle loro case per non far mancare la propria voce. A Premana il canto ha la stessa importanza della preghiera, in fondo lo diceva anche Sant’Agostino, e così domenica sera dagli altoparlanti della chiesa è stato intonato il canto “Oh mia bella speranza”.

La bellissima idea è stata del parroco del paese. “Di certo non si può cantare come facciamo noi premanesi, abbracciati, vicini, stretti l’uno all’altro… ma questo non è un problema – recitava il messaggio diffuso alla popolazione -. Sì, Premana è disposta in lungo e non tutti i premanesi sentiranno bene le note… ma il silenzio di questi giorni è davvero tanto e tutti saremo partecipi di questo canto bellissimo!”.

A intonare il canto “il nostro inossidabile Nigi con Adriano”, il parroco ha dato la benedizione dagli altoparlanti e poi ha salutato tutti. Lungo tutto il paese è poi partito un applauso.