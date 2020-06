Zona pericolosa: chiusi gli accessi alla cascata della Troggia di Introbio

Posati due cancelli che ne chiudono gli accessi

Rinnovata del Comune l’ordinanza del 2003 a seguito di alcuni smottamenti

INTROBIO – Chiusi gli accessi della cascata della Troggia di Introbio non solo con il rinnovo, da parte del Comune, dell’ordinanza del 2003, ma anche fisicamente con il posizionamento di “due cancelli che chiudono gli accessi alla cascata” come riportato dal portale di informazione Valbiandino.net del Gruppo Valbiandino.

La zona risulterebbe troppo pericolosa a seguito di alcuni smottamenti delle rocce circostanti e sovrastanti il sentiero che porta alla splendida cascata dove termina il suo salto di circa 100 metri.

“Sappiamo bene – spiega il sindaco Adriano Airoldi – quale valore abbia la Troggia per Introbio e per tutta la Valsassina sia sotto il profilo storico-culturale e turistico. Non è una decisione che abbiamo preso a cuor leggero, ma la continua inosservanza dell’ordinanza in vigore da diciassette anni e la pericolosità del contesto confermata dai tecnici ci hanno indotto alla soluzione di chiudere fisicamente. Come già detto, conosciamo bene il valore della nostra cascata, ma dobbiamo prima di tutto tutelare l’incolumità delle persone”.

Per poter ammirare il meraviglioso salto d’acqua non resta che salire al Belvedere, una mezz’ora a piedi sulla strada per Biandino e seguire le indicazioni. Lo spettacolo, dall’alto, è comunque assicurato.