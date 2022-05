Valvarrone, centro sportivo al ‘costo’ di un garage per trovare un gestore

Serve un nuovo titolare per il centro sportivo, il Comune fissa ai minimi la base per le offerte

Il sindaco: “Sempre meno attività in Valvarrone, nonostante i turisti non manchino”

VALVARRONE – Un centro sportivo polifunzionale, con campo da calcio, spogliatoi, bar e una struttura coperta, ampio spazio disponibile e vista lago, il tutto a partire da 1600 euro all’anno più Iva: è la proposta che il Comune di Valvarrone ha messo nero su bianco nella manifestazione di interesse (clicca qui per il bando) promossa dal municipio per trovare un nuovo gestore.

Da fine febbraio il centro ‘Pian di Jor’, situato in località Vestreno, è infatti chiuso dopo che il vecchio titolare ha cessato anzitempo l’attività e l’amministrazione comunale punta a riaprirlo il prima possibile per ripristinare un servizio rivolto alla cittadinanza e non solo.

“Fino a qualche tempo fa c’erano nove esercizi pubblici in paese, ora ne sono rimaste tre di cui un rifugio, un ristorante e pizzeria – rimarca il sindaco Luca Buzzella – Il centro sportivo, con bar annesso, è un punto ricreativo importante per il paese e tra l’altro la struttura è stata rinnovata di recente. Abbiamo volutamente fissato una base di partenza minima per le offerte perché speriamo possa attrarre dei potenziali interessati, che avrebbero dunque un canone di gestione decisamente basso”.

Il Comune prevede inoltre ulteriori interventi al centro: “A breve installeremmo delle colonnine per la ricarica delle e-bike e puntiamo inoltre al bando sull’attrattività locale di Regione Lombardia per ampliare i servizi”.

“La desertificazione commerciale colpisce tutti, soprattutto per comuni come il nostro – aggiunge il primo cittadino – eppure turisti non mancano, il nostro è un territorio molto frequentato”.