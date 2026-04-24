Valvarrone, chiusura temporanea della SP 67 a Tremenico per lavori al ponte sospeso

Interruzione al traffico mercoledì 29 aprile dalle 8 alle 17 con due finestre di riapertura per il trasporto pubblico
Intervento per la realizzazione del ponte pedonale sospeso sul torrente Varrone
VALVARRONE – Chiusura al transito della SP 67 Alta Valsassina e Valvarrone in località Tremenico, nel comune di Valvarrone, in prossimità dell’intersezione con via Caduti di Guerra.
Il provvedimento sarà in vigore mercoledì 29 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, al km 18+250 circa, per consentire interventi nell’ambito della realizzazione del ponte pedonale sospeso sul torrente Varrone tra l’abitato di Tremenico e la località Lentreé.
Durante la giornata sono previste due finestre temporali di riapertura della strada: dalle 11.00 alle 11.15 e dalle 14.55 alle 15.15, al fine di garantire anche il passaggio del trasporto pubblico locale.
Per tutta la durata dei lavori sarà comunque assicurato il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine impegnate in servizi di emergenza, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008.