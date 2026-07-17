Valvarrone. Ponte dei Minatori, il debutto è vicino: apertura tra fine settembre e inizio ottobre

Procede il montaggio della passerella sospesa lunga 450 metri
L’opera, realizzata con capitali privati, punta a diventare il simbolo del rilancio turistico della valle e della valorizzazione del suo patrimonio minerario
VALVARRONE – Il Ponte dei Minatori si prepara ad aprire le porte ai primi visitatori. In Valvarrone il cantiere è entrato nella fase più spettacolare e delicata con la posa dell’impalcato, mentre l’obiettivo è inaugurare la nuova infrastruttura tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre.
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