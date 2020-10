Varenna, a novembre il via ai lavori lungo le strade del centro storico

Varenna rifà il manto stradale delle vie del centro storico

Lavori da novembre, previste chiusure al traffico

VARENNA – Nei programmi dell’Amministrazione Comunale di Varenna sono stati inseriti interventi di “ riqualificazione stradale tratto di Via Corrado Venini, Piazza San Giorgio e Via IV Novembre.

Un primo intervento, spiegano dal Comune, sarà effettuato nel tratto tra la farmacia (Via Venini n.2) ed il civico n.2 di Via IV Novembre, un secondo e successivo intervento da Via IV Novembre n.2 fino alla Villa Monastero.

Gli interventi prevedono il totale rifacimento della pavimentazione stradale in porfido e parte dei sotto servizi (acquedotto, tombinatura, ecc…). L’inizio lavori previsto a partire dal mese di novembre comporterà la chiusura completa del tratto interessato dalle opere e quindi disagi al regolare transito veicolare.

Nelle prossime settimane verranno comunicate informazioni più specifiche dal municipio.