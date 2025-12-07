Varenna accende il Natale con le luminarie nel centro storico e nelle frazioni

Illuminati a festa il centro storico e le frazioni di Fiumelatte, Pino e Olivedo

Novità 2025 l’apertura invernale dei giardini di Villa Cipressi trasformati in un villaggio di Natale

VARENNA – Il Natale è arrivato anche a Varenna. Sono state accese nei giorni scorsi le luminarie natalizie che illuminano il centro storico e le frazioni di Fiumelatte, Pino e Olivedo, regalando al borgo e alle sue località un’atmosfera ancora più incantevole, colma di magia.

Le installazioni luminose, che accompagneranno residenti e visitatori per tutto il periodo delle festività, rappresentano il primo passo di un ricco calendario di eventi natalizi che l’Amministrazione comunale presenterà nei prossimi giorni.

Non solo. Quest’anno Varenna può contare anche sull’importante contributo di Villa Cipressi Christmas Garden, con l’apertura del Giardino Botanico di Villa Cipressi anche in inverno, trasformato per l’occasione in un villaggio di Natale fatto di luci, musica e atmosfere incantate.

Il giardino sarà aperto al pubblico tutti i fine settimana da giovedì a domenica fino all’Epifania, con ingresso gratuito per tutti i residenti del Comune di Varenna.

“Desidero innanzitutto ringraziare le attività commerciali che hanno contribuito a rendere il Natale ancora più magico addobbando con le luci le proprie strutture. Il mio grazie lo rivolgo inoltre al Consigliere comunale Renata Bianchi per aver seguito con grande dedizione e buon gusto tutto l’allestimento delle luminarie – dichiara il sindaco Mauro Manzoni -. Sono particolarmente soddisfatto perché Varenna, grazie a queste iniziative e alla collaborazione con realtà come R Collection Hotels, sta registrando un ottimo riscontro di visitatori in un periodo dell’anno in cui tradizionalmente le presenze turistiche risultavano ridotte. Questo ci permette di destagionalizzare l’offerta turistica e di valorizzare il nostro borgo anche nei mesi invernali”.

Il programma completo degli eventi natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale sarà comunicato nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune.

GALLERIA FOTOGRAFICA