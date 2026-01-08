Varenna. Accordo di programma per la realizzazione di una rotonda lungo la Sp72

Investimento di 1.150.000 euro (250 mila euro dalla provincia) per migliorare la sicurezza con via del Pino

Il Consiglio Comunale ha approvato un importante provvedimento di riduzione della pressione fiscale

VARENNA – Il Consiglio Comunale di Varenna, riunitosi lo scorso 30 dicembre 2025, ha approvato importanti deliberazioni per l’anno 2026 e gli anni successivi.

Approvazione del Bilancio di Previsione 2026

Il Consiglio Comunale ha approvato nei termini di legge il Bilancio di Previsione per l’anno 2026, strumento fondamentale per la programmazione delle attività e degli investimenti comunali. L’approvazione è avvenuta nel rispetto dei termini previsti, consentendo così all’ente di essere subito operativo.

Accordo di programma per la realizzazione di una rotatoria sulla Sp72

È stato approvato l’Accordo di Programma tra il Comune di Varenna e la Provincia di Lecco per la realizzazione di una rotatoria stradale sulla Sp72 in prossimità dell’intersezione con via Pino. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 1.150.000 euro, sarà finanziato dalla Provincia di Lecco per 250.000 euro e dal Comune di Varenna per 900.000 euro.

Il gruppo di minoranza, presenti i Consiglieri Carlo Molteni e Paolo Ferrara, si sono espressi

in modo contrario all’accordo di programma, esprimendo il loro voto negativo. Il sindaco Mauro Manzoni ha espresso soddisfazione per la compartecipazione della Provincia alle spese, sottolineando l’importanza strategica di questa collaborazione istituzionale.

L’iter progettuale si trova attualmente nella fase della Conferenza dei Servizi, durante la quale verranno recepiti tutti i pareri degli enti coinvolti, garantendo così un approccio integrato e condiviso alla realizzazione dell’opera.

La rotatoria riveste un’importanza fondamentale per almeno due motivi:

rendere sicuro l’incrocio tra la Sp72 e via Pino, un punto critico per la viabilità locale che necessita di una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni, visti anche i numerosi incidenti – a volte purtroppo mortali – che si sono verificati in quel tratto di strada;

dare la possibilità ai bus e ai mezzi pesanti di effettuare l’inversione di marcia, migliorando significativamente la gestione del traffico pesante.

“La realizzazione della rotatoria porterà benefici a tutta la viabilità della Sp72, rendendola uno snodo strategico importante anche in caso di emergenze, calamità naturali e smottamenti, eventi che purtroppo si sono già verificati in passato lungo la sponda orientale del lago. L’infrastruttura garantirà quindi una maggiore resilienza del sistema viario territoriale”.

Determinazione Aliquote Irpef 2026 – Riduzione della pressione fiscale

Il Consiglio Comunale ha approvato un importante provvedimento di riduzione della pressione fiscale sui cittadini varennesi, innalzando la soglia di esenzione dall’addizionale

comunale Irpef da 15.000 euro a 18.000 euro.

“Questa misura rappresenta un significativo alleggerimento del carico fiscale per le famiglie e i lavoratori del territorio. È importante sottolineare che l’esenzione fino a 18.000 euro di

reddito vale per tutti i contribuenti, garantendo così un beneficio diffuso e inclusivo per l’intera comunità”.

Le aliquote dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2026 sono state confermate come segue, ai sensi del D.lgs. n. 360/1998:

0,6% per redditi fino a 28.000 euro;

0,7% per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

0,8% per redditi oltre 50.000 euro.

Aggiornamento oneri di urbanizzazione

Il Consiglio ha approvato l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 44 della L.R. 12/2005: “È importante evidenziare che l’Amministrazione ha adottato un approccio estremamente prudente e contenuto, applicando esclusivamente l’incremento Istat del costo di costruzione di fabbricato residenziale tra gli anni 2018/2025, pari al 22,2%. Questo aggiornamento, riferito a un arco temporale di sette anni, rappresenta un adeguamento tecnico necessario e calibrato, volto semplicemente a mantenere l’allineamento con l’effettivo costo delle opere di urbanizzazione”.

L’aggiornamento è stato effettuato in conformità al D.P.R. n. 380/2001 e alla normativa regionale vigente, garantendo un equilibrio tra le esigenze di bilancio comunale e la

sostenibilità economica per i cittadini e gli operatori del settore edilizio.

“L’Amministrazione Comunale si dichiara soddisfatta per i provvedimenti approvati, che rappresentano un equilibrio tra sviluppo infrastrutturale, sostenibilità fiscale e attenzione ai

bisogni della comunità”.