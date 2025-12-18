Varenna. Aperto il periodo per il rinnovo dei permessi di sosta residenti 2026

Domande fino al 10 gennaio

Rinnovo o richiesta del tesserino di sosta nelle località Olivedo, Fiumelatte e Pino

VARENNA – Sarà possibile presentare la domanda per il rinnovo o la richiesta del tesserino per il posteggio residenti nelle località Olivedo, Fiumelatte e Pino per l’anno 2026 da giovedì 11 dicembre a sabato 10 gennaio.

E’ possibile prendere visione del “Regolamento della sosta veicolare in frazione Fiumelatte e nelle località Olivedo e Pino”, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 15 marzo 2022, consultabile sul sito del Comune di Varenna.

La domanda è disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale. I soggetti interessati possono presentarla, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del Regolamento sopra citato, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, completa in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta, richiesta dal Regolamento per le diverse tipologie di permessi, secondo le seguenti modalità: presso gli Uffici Comunali durante gli orari di apertura: ufficio protocollo (lun. – sab. 09.30 – 11.30); tramite PEC all’indirizzo PEC del Comune varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come oggetto “Richiesta permesso residenti anno 2026”.

Non è possibile inviare la domanda all’indirizzo PEC del Comune tramite un normale indirizzo e-mail. Inoltre tutti i file allegati devono essere trasmessi esclusivamente in formato PDF. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, prive di informazioni o allegati, oppure presentate con modalità diverse da quelle indicate sopra.

In caso di accoglimento della domanda, sarà inviata una comunicazione contenente le istruzioni per il pagamento e il ritiro del tesserino. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato esclusivamente dopo aver ricevuto la conferma dell’avvenuto accoglimento della domanda.

Il pagamento della tariffa richiesta può essere effettuato: direttamente presso gli uffici comunali tramite POS, mediante bonifico bancario, con copia di avvenuto pagamento da esibire al momento del ritiro, al seguente IBAN IT64L0569651830000004000X63 – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Varenna indicando come causale: Richiesta permesso residenti anno 2026

Modalità per la presentazione della domanda:

Compilazione dell’autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti per il rinnovo del permesso residenti (modulo disponibile sul sito del Comune di Varenna o presso l’Ufficio di Polizia Locale);

Allegare copia della contabile di versamento;

Invio della documentazione completa all’indirizzo PEC del Comune varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando come oggetto: “Rinnovo permesso residenti 2026”.

Ogni mercoledì mattina, dalle ore 10 alle 12, presso l’Ufficio di Polizia Locale (terzo piano del Comune), sarà possibile presentare il permesso originale dell’anno precedente, che verrà aggiornato per l’annualità 2026 mediante apposito timbro.

L’Ufficio di Polizia Locale rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione e/o chiarimento al n. 0341/830119 int. 7 o via mail polizia.locale@comune.varenna.lc.it.