Varenna. Cambiano le tariffe TARI per il 2026, sconto del 20% per le famiglie

Il Consiglio comunale approva la nuova ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche

La nuova proporzione: 47% a carico delle utenze domestiche e 53% a carico delle utenze non domestiche

VARENNA – Il Consiglio comunale di Varenna, riunito nella seduta del 31 luglio, ha approvato le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2026, introducendo un cambiamento significativo nella ripartizione del carico tributario tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Una nuova ripartizione: dal 55%-45% al 47%-53%

La principale novità approvata riguarda il criterio di suddivisione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti tra le due macrocategorie di utenza previste dalla normativa: le utenze domestiche, cioè le abitazioni e i nuclei familiari residenti o comunque le unità immobiliari ad uso abitativo, e le utenze non domestiche, che comprendono attività commerciali, artigianali, turisticoricettive, uffici, studi professionali e in generale tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale.

Fino allo scorso anno il riparto dei costi tra le due categorie era fissato nella misura del 55% a carico delle utenze domestiche e del 45% a carico delle utenze non domestiche. Con la delibera approvata, il Consiglio comunale ha ridefinito tale proporzione, portandola al 47% a carico delle utenze domestiche e al 53% a carico delle utenze non domestiche, sulla base della potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie.

Un risparmio del 20% per le famiglie

Grazie a questa nuova ripartizione, le famiglie di Varenna beneficeranno nel 2026 di una riduzione della TARI del 20% rispetto a quanto avrebbero altrimenti versato con il vecchio criterio di riparto.

Il dividendo Silea a ulteriore riduzione delle tariffe

A questo risparmio si aggiunge un’ulteriore misura decisa dall’Amministrazione comunale: il dividendo Silea di quest’anno, pari a 3.598,00 euro, riconosciuto al Comune quale premio legato ai risultati della raccolta differenziata, è stato interamente destinato alla riduzione delle tariffe TARI. La somma sarà ripartita su tutte le utenze, domestiche e non domestiche, in proporzione alle medesime percentuali stabilite per la suddivisione dei costi (47%-53%), così da alleggerire ulteriormente il carico tributario di famiglie e attività economiche.

Il Sindaco Mauro Manzoni

“Con le tariffe approvate oggi diamo un segnale concreto di equità e di attenzione alle famiglie, che vedranno la propria TARI ridursi di circa il 20%. Ma tengo a sottolineare che le attività non domestiche non sono state dimenticate, grazie all’introduzione stabile di servizi loro dedicati di ritiro a domicilio aggiuntivi gratuiti delle frazioni organico e multi-materiale leggero finanziate con l’applicazione dell’imposta di soggiorno per non gravare sulle tariffe TARI. Voglio ringraziare ancora una volta tutti i cittadini e tutte le attività commerciali di Varenna per l’impegno dimostrato nel far funzionare al meglio il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti: non è stato un percorso semplice, ma passo dopo passo, anche grazie a piccoli e correttivi introdotti nel tempo, stiamo procedendo nella direzione giusta, con un incremento davvero considerevole della raccolta differenziata sul nostro territorio”.

Le scadenze di pagamento

Le rate della TARI 2026 potranno essere versate secondo il seguente calendario: prima rata entro il 4 dicembre 2026, seconda rata entro il 4 giugno 2027, oppure in un’unica soluzione entro il 5 marzo 2027. I bollettini per il pagamento saranno recapitati agli utenti tra i mesi di ottobre e novembre.