Varenna celebra gli Alpini: cittadinanza onoraria al 5° Reggimento

Le celebrazioni ricordano i 105 anni del Gruppo Alpini locale e il centenario della traslazione della salma del Capitano Corrado Venini

Sabato 24 ottobre il conferimento della cittadinanza onoraria al 5° Reggimento Alpini

VARENNA – Varenna si prepara a celebrare la storia delle Penne Nere e a rendere omaggio a uno dei suoi protagonisti più illustri. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, il paese ospiterà due giornate di cerimonie per il 105° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Varenna e il centenario del ritorno in patria della salma del Capitano Corrado Venini, decorato con la Medaglia d’Oro al valor militare. Al centro delle celebrazioni anche il conferimento della cittadinanza onoraria al 5° Reggimento Alpini, deciso dal Consiglio comunale lo scorso 30 aprile.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varenna e dal 5° Reggimento Alpini, intreccia la memoria del gruppo locale con quella di un ufficiale che sacrificò la vita durante la Prima guerra mondiale. La ricorrenza del ritorno della salma di Venini a Varenna cade infatti a cento anni dalla traslazione da Velo d’Astico, mentre il 2026 segna anche il 110° anniversario della sua morte.

L’Amministrazione comunale e le Penne Nere varennesi, insieme alla comunità, intendono ricordare il capitano alla presenza dei comandanti e delle rappresentanze dei reparti nei quali prestò servizio, consolidando in particolare il rapporto con il 5° Reggimento Alpini, formazione alla quale dedicò la propria vita.

Nato a Como il 4 gennaio 1880, Corrado Venini divenne ufficiale degli Alpini nel 1900. Fu tra i primi componenti della compagnia sciatori e compose l’Inno degli alpini sciatori. Nel 1905 prestò servizio a favore della popolazione colpita dal terremoto in Calabria; partecipò poi alla campagna di Libia, ottenendo tre encomi solenni.

Durante la Grande Guerra combatté in Val di Ledro, nelle Giudicarie e sugli altipiani del Trentino. Il 18 maggio 1916, a Cima Maggio, in Val Posina, rimase alla guida dei suoi uomini nonostante fosse gravemente ferito. Continuò a dirigere l’azione per sette ore, prima di morire due giorni dopo. Per il suo comportamento gli fu conferita alla memoria la Medaglia d’Oro al valor militare.

Anche il figlio Giulio Venini, ufficiale, ricevette la massima onorificenza militare: un caso raro di Medaglia d’Oro assegnata a padre e figlio in due guerre differenti. A entrambi è dedicata una via di Varenna.

Il legame tra il paese e le Penne Nere sarà ribadito sabato 24 ottobre alle 11, nella Sala consiliare del Comune, con il conferimento della cittadinanza onoraria al 5° Reggimento Alpini. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio comunale il 30 aprile 2026, è legato alla storia condivisa tra il reparto e la comunità e si richiama al motto “Non per l’apparire, ma per l’essere”.

La giornata di sabato proseguirà alle 15.30 con la salita a Vezio e la deposizione di fiori sulla tomba di Vittorio Varisco, storico capogruppo degli Alpini di Varenna. È inoltre prevista l’inaugurazione dei lavori di sistemazione del Sentiero degli Alpini “Scabium”, che interessa i territori comunali di Varenna e Perledo.

Domenica 25 ottobre le celebrazioni entreranno nel vivo fin dal mattino. Alle 9 è previsto l’ammassamento ai Giardini di Olivedo, seguito alle 9.45 dalla partenza della sfilata. Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giorgio.

Il momento dedicato direttamente alla memoria del capitano sarà alle 11.30, nel cimitero di Varenna, con lo svelamento e l’inaugurazione dei lavori di restauro della Cappella Venini. L’intervento restituisce alla comunità un luogo simbolo del ricordo dell’ufficiale proprio nell’anno del centenario del ritorno della sua salma in paese.

La due giorni si concluderà alle 13 con il tradizionale rancio alpino. Per prenotare il pranzo è possibile contattare Matteo Pirelli al numero 334 1908263.

L’Amministrazione comunale e il Gruppo Alpini invitano cittadini, autorità, associazioni e rappresentanti dei media a partecipare alle iniziative, in un fine settimana che unisce la celebrazione della storia delle Penne Nere al ricordo di un ufficiale che ha lasciato un segno profondo nella memoria di Varenna.