Varenna Christmas Time: ricco calendario di eventi per celebrare le festività

Concerti, musica e tradizione animano il borgo lariano fino all’Epifania

Le luminarie natalizie che adornano il centro storico hanno già contribuito a creare un’atmosfera magica

VARENNA – L’Amministrazione Comunale di Varenna è lieta di presentare il programma degli eventi natalizi che animeranno il borgo fino ai primi giorni del nuovo anno. Un calendario ricco di appuntamenti musicali di alto livello, tutti a ingresso gratuito, pensati per residenti e visitatori. Le luminarie natalizie che adornano il centro storico hanno già contribuito a creare un’atmosfera magica, attirando migliaia di visitatori nelle ultime settimane, confermando Varenna come meta privilegiata anche durante il periodo natalizio.

Gli eventi in programma

LUNEDÌ 29 DICEMBRE – ore 21.00

Grande Concerto di Natale

Sala Polifunzionale di Via Roma

Prima del concerto, alle ore 21.00, il Sindaco di Varenna Mauro Manzoni conferirà le Borse di Studio agli studenti meritevoli di Varenna.

A seguire, protagonista della serata sarà l’Elysium Chorus APS, accompagnato dall’Ensemble d’Archi dell’Opera Symphony Orchestra, sotto la direzione del Maestro Gianfranco Messina. Sul palco i solisti Lucrezia Drei (soprano), Gabriele Valsecchi (basso) e la pianista Ahn Eunmi. In programma brani lirico-sinfonici di Fauré, Händel, Rossini, Verdi e Vivaldi, oltre ai più celebri Christmas Carols.

Aspettando Capodanno con i JAM Live Band

Piazza San Giorgio

La JAM Live Band, con oltre 2000 esibizioni all’attivo tra Nord Italia e Svizzera, proporrà uno show travolgente di musica pop-dance dagli anni ‘80 a oggi. Marco Mesemi (voce), Andrea Lamberti (chitarra e tastiere) e Daniele Quarto (batteria), affiancati da due ballerine professioniste, accompagneranno il pubblico fino al countdown di mezzanotte con luci, effetti scenici e un repertorio coinvolgente per tutte le generazioni.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella sala polifunzionale di Via Roma.

“In Fabula” – Concerto di arpe e voci

Villa Cipressi, Sala del Pergolato

Il primo concerto varennese del 2026 vedrà protagonista l’ensemble Tinere Harpa in un’edizione speciale natalizia del loro spettacolo “In Fabula”. Un viaggio musicale attraverso le fiabe della tradizione europea, con composizioni originali eseguite da Davide Negretti, Virginia Grab, Giulia Ricci e Irene Dorsa, che intrecceranno arpe e voci in una narrazione emozionante.

Arriva la Befana

Piazza San Giorgio

Il calendario delle festività si concluderà con il tradizionale arrivo della Befana in Piazza San Giorgio, momento atteso soprattutto dai più piccoli per chiudere in allegria le celebrazioni natalizie.

Tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Varenna in collaborazione con l’Associazione Elysium Chorus APS. Ingresso libero a tutti gli eventi.