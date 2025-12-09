Varenna. Dal 1° gennaio attivo il nuovo portale Paytourist per l’imposta di soggiorno

Il Comune di Varenna invita i gestori delle strutture ricettive a partecipare al webinar informativo del 18 dicembre

VARENNA – Tutti i gestori delle strutture ricettive sono informati che, a partire dal 1° gennaio, sarà attivo il nuovo portale per l’imposta di soggiorno, Paytourist, che sostituirà quello attualmente in uso. Il Comune di Varenna invita sin da ora i gestori a registrare le proprie strutture a questo link.

I gestori sono invitati a partecipare al webinar online in programma giovedì 18 dicembre alle ore 17. Con la partecipazione di un referente Paytourist, saranno illustrate la piattaforma e le procedure operative, evidenziando i vantaggi dell’unificazione degli adempimenti, tra cui registrazione, invio delle schede alloggiati, trasmissione dei flussi turistici, dichiarazioni e contabilità. Per partecipare, è necessario registrarsi preventivamente a questo link.