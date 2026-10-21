Varenna festeggia i suoi Patriarchi: oltre 50 cittadini riuniti a Villa Cipressi

Riuniti oltre 50 cittadini che hanno compiuto 70 anni nel 2026 o hanno superato questa soglia

Una giornata tra ricordi, musica dal vivo e spirito di comunità

VARENNA – Oltre 50 cittadini hanno partecipato domenica 18 ottobre alla tradizionale Festa dei Patriarchi di Varenna, l’appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale per rendere omaggio ai residenti che nel corso del 2026 hanno compiuto 70 anni e a tutti coloro che hanno superato questa soglia.

Una giornata dedicata alla convivialità, ai ricordi e al valore della comunità, pensata per ringraziare le persone che hanno contribuito a costruire la storia e l’identità del paese affacciato sul Lago di Como.

Il programma si è aperto alle 11.30 con la Santa Messa nella chiesa prepositurale di San Giorgio, momento di raccoglimento che ha riunito i partecipanti prima di proseguire con il pranzo conviviale. Alle 12.30 il gruppo si è trasferito a Villa Cipressi, dove il pranzo è stato servito nella Sala del Pergolato, in un contesto affacciato sul lago e circondato dal giardino della storica residenza.

Ad accompagnare il momento conviviale sono stati i musicisti Ivan Porta e Fabio Fraquelli, protagonisti di un’esibizione dal vivo con un repertorio composto da canzoni celebri, in particolare della tradizione musicale italiana. La musica ha coinvolto i presenti, creando l’occasione per cantare insieme e condividere ricordi.

Al termine del pranzo, l’Amministrazione comunale ha consegnato a ogni partecipante un piccolo omaggio floreale: una pianta di mirtilli rosa agli uomini e un ciclamino alle donne. A ciascun dono è stato abbinato un pensiero augurale scelto personalmente dal sindaco Mauro Manzoni, tratto dalle riflessioni del filosofo e psicoanalista Massimo Recalcati.

“Ciò che dà valore alla vita non è affatto il suo essere lunga quanto la possibilità di poter essere larga, ampia, capace davvero di essere una vita viva”.

Una frase che ha accompagnato il significato della giornata, richiamando l’importanza dell’esperienza, delle relazioni e della partecipazione alla vita della comunità.

“La Festa dei Patriarchi è un appuntamento a cui l’Amministrazione tiene molto – sottolinea il sindaco Mauro Manzoni –. È un modo per dire grazie a chi ha costruito la storia e l’identità di Varenna e per stare insieme, nella semplicità di una giornata di festa”.

La partecipazione e il clima di allegria hanno accompagnato l’intero incontro, confermando il valore di una tradizione che mette al centro le persone e i legami tra generazioni. Per Varenna, la Festa dei Patriarchi rappresenta infatti un’occasione per riconoscere il contributo dei cittadini più anziani e rinnovare, attraverso momenti condivisi, il senso di appartenenza alla comunità.