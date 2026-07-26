Varenna Festival: un successo l’omaggio alle colonne sonore del cinema

L’orchestra diretta da Damiano Cerutti ha entusiasmato il pubblico sulle musiche di Williams, Morricone e dei grandi classici
Il calendario prosegue domani con l’attesissimo live del jazzista Fabrizio Bosso
VARENNA – Nell’ambito di Varenna Festival 2026, kermesse voluta e finanziata dall’Amministrazione Comunale, si è svolto uno tra gli spettacoli più attesi del fitto calendario.
Il Maestro Damiano Cerutti, con piglio ed eleganza, ha guidato la giovane orchestra sulle note di celebri capolavori musicali del cinema, come “Star Wars”, “Superman”, “Indiana Jones”, “E.T.” di John Williams, l’intramontabile ed irresistibile “Grease” di Barry Gibb, “The Mission” e “C’era una volta il West” del nostro Ennio Morricone.
Un folto pubblico, attento dal principio sino alla fine, ha sottolineato il proprio apprezzamento con lunghi e ripetuti applausi, culminati al termine del concerto con la standing ovation ed ovazione da stadio.
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