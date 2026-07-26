Varenna Festival: un successo l’omaggio alle colonne sonore del cinema

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Varenna Festival

L’orchestra diretta da Damiano Cerutti ha entusiasmato il pubblico sulle musiche di Williams, Morricone e dei grandi classici

Il calendario prosegue domani con l’attesissimo live del jazzista Fabrizio Bosso

VARENNA – Nell’ambito di Varenna Festival 2026, kermesse voluta e finanziata dall’Amministrazione Comunale, si è svolto uno tra gli spettacoli più attesi del fitto calendario.

Il Maestro Damiano Cerutti, con piglio ed eleganza, ha guidato la giovane orchestra sulle note di celebri capolavori musicali del cinema, come “Star Wars”, “Superman”, “Indiana Jones”, “E.T.” di John Williams, l’intramontabile ed irresistibile “Grease” di Barry Gibb, “The Mission” e “C’era una volta il West” del nostro Ennio Morricone.

Un folto pubblico, attento dal principio sino alla fine, ha sottolineato il proprio apprezzamento con lunghi e ripetuti applausi, culminati al termine del concerto con la standing ovation ed ovazione da stadio.

Prossimo appuntamento domani, sempre nella meravigliosa Piazza San Giorgio, con il grande jazzista Fabrizio Bosso (in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella Sala Polifunzionale di Via Roma).
Il Sindaco Mauro Manzoni ringrazia il Consigliere comunale delegato agli eventi Renata Bianchi per l’impeccabile organizzazione di questo concerto e degli altri appuntamenti del Varenna Festival, la cui direzione artistica è affidata al Maestro Maurizio Moretta.

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