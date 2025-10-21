Varenna. Grande successo per la “Festa dei Patriarchi”

Una giornata di emozioni, convivialità e riconoscenza a Villa Cipressi

Un omaggio agli anziani residenti dai 70 anni in su, cittadini più longevi della comunità

VARENNA – La tradizionale “Festa dei Patriarchi” ha reso omaggio ai cittadini più longevi di Varenna, gli anziani residenti dai 70 anni in su, nella suggestiva cornice di Villa Cipressi. Promosso dall’Amministrazione Comunale, l’evento è stato un importante momento di incontro e condivisione, dedicato a chi custodisce la memoria storica e i valori della comunità.

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Giorgio, cuore spirituale del paese, dove numerosi partecipanti si sono riuniti per condividere un momento di raccoglimento e preghiera, evidenziando l’importanza della fede e della solidarietà tra le generazioni.

Al termine della funzione religiosa, gli ospiti si sono trasferiti nella splendida “Sala del Pergolato” di Villa Cipressi, affacciata sui giardini e sul lago, dove li attendeva un pranzo conviviale preparato con grande cura. Il menù, ispirato ai sapori della tradizione locale, ha conquistato i commensali, che hanno potuto gustare piatti genuini in un’atmosfera di allegria e serenità. La sala, elegantemente allestita per l’occasione, ha fatto da cornice a momenti di dialogo, ricordi condivisi e nuove amicizie.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la musica dal vivo, che ha accompagnato il pranzo con melodie coinvolgenti e brani della tradizione italiana. I “Patriarchi” hanno potuto ascoltare, cantare e, in alcuni casi, concedersi qualche passo di danza, riscoprendo il piacere della convivialità e della leggerezza condivisa.

Al termine del pranzo, l’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere gratitudine e vicinanza agli ospiti con un gesto simbolico: a tutte le donne è stato donato un ciclamino, fiore che simboleggia affetto e longevità, mentre agli uomini è stata consegnata una pianta di mirtilli, emblema di vitalità e legame con la terra. Un omaggio semplice ma sentito, che ha suscitato emozione e riconoscenza tra i presenti.

La “Festa dei Patriarchi” si conferma un appuntamento prezioso per la comunità di Varenna, un momento dedicato a celebrare la ricchezza umana e culturale degli anziani, veri custodi della storia e delle tradizioni del paese.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno per l’inclusione e la valorizzazione delle persone anziane, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questa giornata speciale.