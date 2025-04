Varenna. In pensione la storica farmacista Adele Pedrani

Conclude il suo incarico dopo vent’anni di servizio alla comunità

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della farmacia come presidio fondamentale per il paese

VARENNA – Nella vigilia di Pasqua, il Sindaco Mauro Manzoni ha voluto rendere un omaggio personale alla farmacista dott.ssa Adele Pedrani per il prezioso servizio prestato alla Comunità di Varenna negli ultimi 20 anni. A partire da questo mese di aprile, infatti, la dott.ssa Pedrani è ufficialmente andata in pensione.

Durante un breve incontro in municipio, il Sindaco ha voluto esprimere la sua gratitudine alla dott.ssa Adele Pedrani, che era accompagnata dal marito Franco, per il prezioso servizio reso alla comunità varennese durante i lunghi anni di gestione della farmacia.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza della farmacia come presidio fondamentale per il paese, ricordando come, nel tempo, il servizio sia evoluto: da punto di riferimento esclusivo per residenti e seconde case, oggi è diventato un presidio essenziale anche per le centinaia di migliaia di turisti che ogni anno visitano Varenna da tutto il mondo.

Al momento del saluto, il Sindaco ha accompagnato la consegna di un omaggio floreale e di un libro sulla sala stemmata di Villa Cipressi con l’augurio di un meritato riposo e tante soddisfazioni per il futuro, sicuro che la dott.ssa Pedrani e suo marito porteranno Varenna e i suoi abitanti nel cuore per sempre.