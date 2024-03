Varenna. La Polizia Locale ha una nuova responsabile: ora il team è al completo

Si tratta del Commissario Capo Anna Maddaleni, collaborerà con la dott.ssa Langianesi

Da Pasqua operativo anche un ausiliare del traffico. In programma l’assunzione di un vigile stagionale

VARENNA – Nei giorni scorsi ha preso servizio a Varenna la nuova responsabile della Polizia Locale, Commissario Capo Anna Maddaleni, individuata attraverso il concorso che si è tenuto nello scorso mese di gennaio.

La responsabile andrà a collaborare con la dott.sa Ilaria Langianese, che è stata assunta come agente di Polizia Locale prima delle festività natalizie. Il corpo della Polizia Locale del Comune rivierasco è così al completo. L’Amministrazione ha in programma di assumere anche un vigile stagionale per rafforzare ulteriormente l’organico assunto a tempo indeterminato.

E il programma dell’Amministrazione comunale per garantire la tutela dell’ordine pubblico non si ferma qui. Con la stagione turistica alle porte, e in previsione del notevole afflusso di persone e di traffico automobilistico, il Comune ha rinnovato la proficua intesa, attiva già da alcuni anni, con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Calolziocorte.

Inoltre, a partire dalle vacanze pasquali, sarà attivo un ausiliario del traffico, col compito specifico di alleggerire il flusso di autoveicoli nelle aree centrali del borgo, tra Piazza S. Giorgio e Via IV novembre e nelle aree demaniali.

Soddisfatto il sindaco Mauro Manzoni: “Con il corpo di Polizia Locale al completo, il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la presenza di un ausiliare del traffico per le vie centrali del paese e nelle aree demaniali, possiamo schierare un ottimo team di persone per gestire i mesi più frenetici della stagione turistica. Le iniziative messe in campo dal Comune – continua il sindaco – sono multiformi, e hanno visto nella scorsa stagione l’introduzione di alcune limitazioni al passaggio di mezzi pesanti e autobus all’interno del centro storico: terremo monitorata la situazione, sempre pronti a rivedere alcune decisioni e a prenderne di nuove dove le circostanze lo richiedessero”.