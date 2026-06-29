Varenna limita i gruppi turistici, vietato girare in costume e a torso nudo

In Consiglio comunale approvate le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana

Stop agli altoparlanti per le guide turistiche, percorsi dedicati per i gruppi organizzati e nuove regole per il decoro negli spazi pubblici

VARENNA – Il Comune di Varenna interviene per regolamentare il crescente afflusso turistico con una serie di nuove norme pensate per preservare il decoro urbano, la tranquillità dei residenti e la vivibilità del borgo. Nella seduta del 26 giugno, il Consiglio comunale ha infatti approvato due significative modifiche al Regolamento di Polizia Urbana, già entrate in vigore.

I provvedimenti sono il risultato di un’attenta analisi delle criticità emerse negli ultimi anni in relazione al costante aumento dei visitatori e mirano a garantire una convivenza più armoniosa tra chi vive quotidianamente il paese e chi lo sceglie come meta turistica.

Gruppi turistici: massimo 25 persone e stop agli altoparlanti

La modifica più rilevante riguarda la disciplina dei gruppi turistici organizzati. D’ora in avanti ogni gruppo potrà essere composto da un massimo di 25 persone. Inoltre, le guide turistiche e i referenti dei gruppi non potranno utilizzare altoparlanti né qualsiasi altro dispositivo di amplificazione della voce, misura introdotta per limitare il rumore e prevenire situazioni di disturbo nei confronti della popolazione residente.

Le nuove disposizioni stabiliscono inoltre che i gruppi dovranno muoversi lungo i percorsi pedonali senza ostacolare il passaggio degli altri utenti degli spazi pubblici. Anche durante le soste previste per le spiegazioni delle guide sarà vietato fermarsi in alcune delle aree considerate più sensibili e maggiormente frequentate del paese.

Il divieto di stazionamento riguarda:

Piazzetta Brenta e Piazza San Giovanni ;

e ; Via IV Novembre , Via Corrado Venini e Via Enrico Fermi ;

, e ; Piazza Martiri della Libertà , in località Olivedo ;

, in località ; la Passerella “Giorgio Monico” e l’area di Riva Grande/Riva dei Marmisti ;

e l’area di ; Via XX Settembre e le contrade del borgo.

La Giunta Comunale potrà inoltre individuare, attraverso uno specifico atto deliberativo, itinerari dedicati che i gruppi organizzati saranno obbligati a seguire durante la visita.

Sanzioni fino a 400 euro e sospensione dell’attività per le guide recidive

In caso di violazione delle nuove disposizioni, la responsabilità amministrativa ricadrà direttamente sulla guida turistica. Sono previste sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di 100 euro e un massimo di 400 euro.

Le disposizioni non si applicano ai gruppi scolastici impegnati in visite di istruzione né agli oratori. Nel caso di reiterazione delle violazioni, oltre alla sanzione economica sarà applicata anche la sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione sul territorio comunale per un periodo compreso tra tre e dodici mesi.

Divieto di circolare a torso nudo o in costume da bagno

La seconda modifica introdotta dal Consiglio comunale riguarda il decoro degli spazi pubblici. Su tutto il territorio comunale di Varenna viene introdotto il divieto di circolare a torso nudo oppure in costume da bagno. L’obbligo non riguarda le spiagge, i pontili e i moli delle imbarcazioni, dove l’abbigliamento balneare continua naturalmente a essere consentito. Per chi non rispetterà questa disposizione sono previste sanzioni amministrative comprese tra 50 e 200 euro.

Il sindaco Mauro Manzoni: “Turismo sì, ma rispettoso della comunità”

Il sindaco Mauro Manzoni ha spiegato le ragioni che hanno portato all’introduzione delle nuove norme. «Varenna è un paese meraviglioso e siamo orgogliosi di accogliere ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, la qualità della vita dei nostri residenti non può essere sacrificata sull’altare del turismo di massa. Queste nuove norme non nascono da una volontà di ostacolare il turismo, che rimane una risorsa fondamentale per la nostra economia locale, ma dalla necessità di governarlo in modo più intelligente e rispettoso.»

Il primo cittadino sottolinea come la riduzione del numero massimo dei partecipanti ai gruppi e il divieto di utilizzare sistemi di amplificazione della voce abbiano l’obiettivo di salvaguardare uno degli elementi che rendono unico il borgo. «Ridurre la dimensione massima dei gruppi e vietare gli altoparlanti significa preservare il silenzio e la tranquillità che rendono Varenna così speciale. Significa permettere ai nostri vicoli, alle nostre piazze, alla nostra riva di rimanere luoghi vivi e vissuti anche da chi ci abita, non solo da chi ci visita per qualche ora. Chiediamo alle guide turistiche e agli operatori del settore di collaborare con noi in questo percorso: siamo convinti che un turismo ordinato e rispettoso sia nell’interesse di tutti.»

Infine, il sindaco ha spiegato anche il significato della nuova disposizione relativa all’abbigliamento nei luoghi pubblici. «Allo stesso modo, la norma sull’abbigliamento risponde a un’esigenza semplice e condivisa: il rispetto del contesto in cui ci si trova. Varenna non è una semplice meta balneare, ma è un borgo storico e una comunità. Chiediamo ai turisti di viverla come tale.»

Con queste nuove regole, Varenna punta a promuovere un modello di turismo sostenibile, capace di coniugare l’accoglienza con la tutela del patrimonio storico, culturale e della qualità della vita della comunità locale.