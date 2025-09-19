Varenna: nuovi orari per il servizio di trasporto gratuito Pino-Varenna-Bellano

Collegamento dalle frazioni verso il centro storico del paese e la vicina Bellano

“Verrà effettuato non più due ma tre volte alla settimana”

VARENNA – Nuovo orario per il trasporto gratuito organizzato dal Comune di Varenna, servizio che consente il collegamento dalle frazioni verso il centro storico del paese e la vicina Bellano, al fine di favorire l’accesso ai servizi presenti sul territorio comunale di Varenna e di Bellano, come l’ambulatorio medico, la farmacia, l’ufficio postale, il mercato e le altre attività commerciali.

Commenta il sindaco Mauro Manzoni: “L’Amministrazione Comunale ha deciso di potenziare il servizio, sempre più utilizzato da residenti e villeggianti: verrà effettuato non più due ma tre volte alla settimana. Un modo per collegare le frazioni di Varenna con il suo centro storico e con Bellano, in modo da dare la possibilità di accedere al maggior numero di servizi che le diverse realtà offrono”.

A partire dal 23 settembre, il servizio si svolgerà tutti i martedì, giovedì e venerdì, con questi orari:

Andata (Martedì, Giovedì e Venerdì)

ore 9.30 partenza dalla località Pino (fermata bus) con fermate intermedie:

Pino incrocio con via ai boschi – La Gatta – Condominio Riviera – Fiumelatte Piazza Cavalli – Ingresso Villa Monastero – Varenna Piazza S. Giorgio – Olivedo – Bellano Stazione Ferrovie – Bellano Scuole – Bellano centro fermata Lecco Trasporti – Bellano stazione partenze bus.

Ritorno (Martedì, Giovedì e Venerdì)