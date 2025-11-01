Varenna, nuovo veicolo ibrido per la Polizia Locale

Il Comune ha acquistato una Alfa Romeo Junior Speciale da 146 cavalli con dotazioni avanzate

Un investimento per migliorare le attività di sicurezza e viabilità sul territorio

VARENNA – La Polizia Locale di Varenna potrà contare su un nuovo e moderno veicolo operativo. L’Amministrazione Comunale ha infatti annunciato l’acquisto di una Alfa Romeo Junior Speciale, con motorizzazione ibrida benzina da 1.200 cc e 146 cavalli, destinata a potenziare i servizi di sicurezza, viabilità e gestione degli incidenti stradali.

Il nuovo mezzo, dotato di cambio automatico con comandi al volante, rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata pensata per rispondere alle esigenze operative di un territorio sempre più frequentato, anche in virtù del forte afflusso turistico.

Tra le dotazioni principali spicca un pannello posteriore a massaggio variabile, disponibile anche in lingua inglese, che consente una comunicazione immediata con gli automobilisti in caso di emergenza o incidenti. Il sistema integra inoltre messaggi vocali per gestire in modo più efficace le situazioni di traffic o e di sicurezza.

Il veicolo è stato allestito secondo la normativa di Regione Lombardia, con livrea regolamentare, targa Polizia Locale e borse per i rilievi dei sinistri stradali. L’investimento complessivo per l’acquisto del mezzo ammonta a 38.000 euro oltre IVA.

“Questo acquisto rappresenta un passo importante per il nostro Comune”, dichiara il Sindaco Mauro Manzoni. “Disporre di un veicolo moderno ed efficiente permetterà alla nostra Polizia Locale di operare con maggiore efficacia e professionalità sul territorio. Desidero ringraziare in particolare gli agenti Luca Boscolo e Laura Marinangeli per aver gestito con competenza e rapidità l’intero processo di acquisizione, dotando Varenna di un mezzo all’altezza delle nuove esigenze operative che il nostro territorio richiede, soprattutto in considerazione del flusso turistico che caratterizza la nostra comunità”.

Il nuovo veicolo è già operativo e va ad affiancare gli altri mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Locale, contribuendo a rendere Varenna più sicura e attenta alle esigenze dei cittadini e dei visitatori.