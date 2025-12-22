Varenna potenzia la raccolta rifiuti con i nuovi cestiti SmartBin

Tecnologia innovativa per ottimizzare la raccolta rifiuti nelle aree più frequentate

VARENNA – Nelle zone a maggior afflusso del paese, la raccolta dei rifiuti viene potenziata grazie all’introduzione dei nuovi cestini compattatori Smart Bin, un’iniziativa promossa dal Comune di Varenna dopo l’esito positivo della sperimentazione avviata nell’estate 2023 nella frazione di Olivedo.

“I cestini compattatori Smart Bin sono dotati di una tecnologia innovativa che segnala in tempo reale il numero di conferimenti e il livello di riempimento, avvisando gli operatori quando è necessario svuotarli – continuano dall’Amministrazione Comunale – Grazie a questa funzionalità, permettono di ottimizzare lo spazio e ridurre la frequenza di svuotamento, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse”.

Questo nuovo intervento rientra nella strategia volta a migliorare la gestione dei rifiuti e a rendere Varenna un paese più pulito e accogliente per cittadini e visitatori. “Purtroppo, va sottolineato che alcuni cestini, incluso il primo Smart Bin installato nel 2023, sono stati oggetto di atti di vandalismo e danneggiati irreparabilmente: un comportamento che dimostra mancato rispetto non solo per gli spazi pubblici e il bene comune, ma per l’intera comunità di Varenna” concludono dall’Amministrazione Comunale.