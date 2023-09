Varenna. Presto restaurato il Monumento ai Caduti del cimitero

Interventi di manutenzione straordinaria per l’opera dedicata a vittime e dispersi delle guerre mondiali

Termine dei lavori previsto per i Defunti, inaugurazione il 4 novembre, festa di Unità Nazionale

VARENNA – Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di restauro per rimettere in sesto il Monumento ai Caduti posizionato nel cimitero di Varenna e dedicato ai caduti e dispersi varennesi delle due guerre mondiali.

Ripulita straordinaria, consolidamento, stuccatura, microstuccatura, finitura e protezione di tutti gli elementi che compongo il monumento (costituito da un basamento in pietra con cordoli in graniglia, su cui è affissa una lapide di marmo bianco con fregi in ottone) gli interventi che saranno realizzati, tutti svolti da manodopera specializzata.

“Il restauro del monumento ai caduti è solo l’ennesimo tassello nel mosaico di opere di manutenzione straordinaria che l’Amministrazione comunale ha disposto nell’area del cimitero – spiega Mauro Manzoni, sindaco di Varenna -. Nel recente passato erano stati eseguiti lavori di consolidamento per il muro di sostegno del camposanto, il restauro della copertura e dell’affresco del portico d’ingresso, nonché il rifacimento del vialetto d’accesso, con una nuova pavimentazione in pietra e una nuova illuminazione con faretti incassati”.

I lavori si concluderanno entro la Commemorazione dei defunti, mentre il monumento restaurato verrà inaugurato in occasione della festa del 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale.