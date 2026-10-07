Varenna, storica donazione al Comune: Loredana Spiga Venier cede la casa di famiglia

La richiesta della donatrice è chiara: la casa dovrà essere resa fruibile dall’intera comunità attraverso iniziative sociali, culturali e turistiche

“Desidero onorare la memoria di mio marito, Gianmarco Venier”

VARENNA – Una dimora nel cuore del borgo, affacciata sul lago, entra nel patrimonio del Comune di Varenna. A donarla è stata Loredana Spiga Venier, vedova di Gianmarco Venier, che ha scelto di affidare all’Amministrazione comunale una porzione immobiliare ad uso abitativo situata in Contrada del Prato, ai civici 16 e 18, insieme agli spazi esterni, agli arredi e ai beni mobili presenti nella casa.

Si tratta di una proprietà di particolare rilevanza per il paese, sviluppata su due livelli. Al piano terra si trovano cucina, servizio, zona pranzo, ampio soggiorno e una veranda affacciata sul giardino. Al primo piano sono presenti tre camere da letto e due servizi.

A completare la proprietà ci sono il giardino di pertinenza, un ripostiglio esterno con torretta e un’ampia terrazza panoramica affacciata sul golfo di Varenna. Dalla terrazza la vista comprende il borgo sottostante e l’intero specchio del lago.

La donazione rappresenta un passaggio senza precedenti nella storia amministrativa di Varenna: secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, è infatti la prima volta che un privato cittadino dona al Comune una proprietà di tale rilevanza.

Non si tratta però di una semplice cessione dell’immobile. Loredana Spiga Venier ha infatti accompagnato la donazione con un preciso vincolo di destinazione, chiedendo che la casa possa essere resa fruibile dall’intera comunità varennese attraverso attività promosse e realizzate dall’Amministrazione comunale nei settori sociale, culturale e turistico.

Il vincolo sarà trascritto per 90 anni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2645-ter del Codice civile.

“È la prima volta, nella storia del nostro Comune, che un privato cittadino dona un immobile all’Amministrazione: un gesto che merita di essere ricordato negli anni a venire”, commenta il sindaco di Varenna Mauro Manzoni. “Desidero esprimere la mia gratitudine, e quella di tutta l’Amministrazione, alla Sig.ra Loredana Spiga, non solo per la generosità di questa donazione, ma anche per la sensibilità con cui ha voluto accompagnarla: chiedendo un vincolo di utilizzo in campo sociale, culturale e turistico, la Sig.ra Spiga ha saputo proteggere nel tempo il vero valore del suo gesto, evitando che un domani qualche amministratore possa svilire questo patrimonio”.

Il sindaco richiama anche il valore della terrazza e della sua posizione sul lago: “Chi conosce quella terrazza, affacciata sul golfo di Varenna in una posizione panoramica semplicemente invidiabile, sa che si tratta di un luogo incantevole, e da oggi sappiamo che appartiene a tutti noi”.

Alla base della scelta di Loredana Spiga Venier c’è soprattutto la volontà di mantenere vivo il ricordo del marito e, insieme, di affidare alla comunità un luogo profondamente legato alla storia della famiglia.

“Mi è stato chiesto cosa mi abbia spinto alla decisione, forse non usuale, di donare casa Venier al Comune di Varenna. La risposta è, senza esitazioni, “Desidero onorare la memoria di mio marito, Gianmarco Venier””, racconta la donatrice.

“Lui merita di essere ricordato per la bella persona che, in vita, è stato, per le tante, tante cose buone che, senza rumore, ha fatto per gli altri. Ha amato Varenna (e i Varennesi) fin dalla tenera età, quando, erano gli anni Quaranta, il papà Ottaviano acquistò la proprietà da un erede Venini, e a Varenna ha sempre fatto ritorno, fino alla fine”.

La casa di via del Prato, spiega ancora Spiga Venier, è stata per anni un punto di incontro per le persone che hanno fatto parte della vita della famiglia: “Per la casa di via del Prato sono passate tutte le persone, parenti, amici, conoscenti, che hanno fatto parte della nostra vita. È stata uno spazio davvero speciale: dal terrazzo, per tanti anni, abbiamo ‘respirato’ l’intero paese con le sue luci e colori, il lago coi suoi umori, le montagne a fare da corona e quelle nuvole a succedersi leggere o, più spesso, minacciose”.

La decisione arriva anche in considerazione dell’assenza di eredi diretti e della volontà di trasformare un bene privato in uno spazio a disposizione della collettività: “Ora, in mancanza di eredi diretti, e oltretutto in un momento storico in cui, a mio vedere, ci si chiude sempre più nel privato e in cui prevale il senso di isolamento e di frammentazione delle comunità, credo sia buona cosa offrire invece tanta bellezza alla collettività”, spiega.

E conclude affidando simbolicamente al Comune la custodia di quella che definisce la propria “casa del cuore”: “Per questa ragione, non vedo altri se non Voi, che questa comunità rappresentate, a cui affidare la memoria e la cura di questo mio luogo del cuore”.

La proprietà, dunque, non entra semplicemente nel patrimonio comunale: la donazione porta con sé una precisa indicazione sulla sua futura fruizione. Per i prossimi 90 anni, Casa Venier dovrà essere destinata ad attività rivolte alla comunità nei campi sociale, culturale e turistico, mantenendo così il legame tra la storia privata della dimora e la vita collettiva di Varenna.