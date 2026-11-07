Varenna, TARI 2026: per le famiglie bollette più leggere di oltre il 20%

Per pagare sono previste due rate, con scadenze il 4 dicembre 2026 e il 4 giugno 2027, oppure un’unica soluzione entro il 5 marzo 2027

Il sindaco Manzoni sottolinea il risultato e ringrazia la comunità per l’impegno nella raccolta differenziata

VARENNA – La riduzione annunciata nei mesi scorsi diventa ora concreta nelle bollette. Sono in arrivo in questi giorni ai cittadini e alle attività di Varenna le lettere con i bollettini per il pagamento della TARI 2026, che porterà per le utenze domestiche un risparmio superiore al 20% rispetto allo scorso anno.

La diminuzione era stata anticipata dopo l’approvazione delle nuove tariffe da parte del Consiglio comunale, lo scorso 31 luglio. Ora, con il recapito degli avvisi di pagamento, le famiglie potranno verificare direttamente l’entità della riduzione.

A determinare il risultato è stata innanzitutto una diversa ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti tra le due categorie di utenza. La quota precedentemente attribuita alle utenze domestiche, pari al 55%, è stata ridotta al 47%, mentre quella a carico delle utenze non domestiche è passata dal 45% al 53%. La modifica è stata definita sulla base della potenzialità di produzione dei rifiuti delle rispettive categorie.

Per utenze domestiche si intendono le abitazioni e i nuclei familiari, comprese le relative pertinenze, come cantine, box e posti auto, occupate da residenti o comunque tenute a disposizione. Rientrano invece tra le utenze non domestiche le attività commerciali, artigianali e turistico-ricettive, gli uffici, gli studi professionali e, più in generale, le attività economiche presenti sul territorio.

Alla riduzione contribuisce anche il dividendo riconosciuto da Silea al Comune, pari a 3.598 euro. Si tratta di un premio legato ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, che l’Amministrazione ha scelto di destinare interamente all’abbassamento delle tariffe TARI per tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche.

Soddisfatto il sindaco Mauro Manzoni, che sottolinea il passaggio dall’annuncio alla concreta applicazione dello sconto: “Quanto avevamo annunciato a luglio, adesso ogni utente potrà percepirlo concretamente: aprendo la lettera con il bollettino della TARI 2026 le famiglie potranno constatare di persona l’effettiva riduzione in bolletta, superiore al 20%. È la dimostrazione che gli impegni presi con i cittadini si traducono in risultati tangibili”.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento ai residenti e alle attività commerciali per il contributo offerto alla raccolta differenziata: “Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini e alle attività commerciali di Varenna per gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata: sono frutto dell’impegno quotidiano di tutti. Ci auguriamo che tali risultati possano essere non solo mantenuti, ma ulteriormente migliorati nel futuro, a beneficio dell’ambiente e dell’intera comunità”.

Per quanto riguarda le scadenze, il pagamento della TARI 2026 potrà essere effettuato in due rate: la prima entro il 4 dicembre 2026 e la seconda entro il 4 giugno 2027. In alternativa, sarà possibile saldare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 5 marzo 2027.