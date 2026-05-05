Varenna, torna il Convegno di studi amministrativi: focus sull’intelligenza artificiale

Giovedì 14 maggio a Villa Monastero il 67° appuntamento promosso da Province di Lecco, Como e Sondrio con Regione Lombardia e Governo

Istituzioni, accademici e rappresentanti del Governo a confronto sulle opportunità e criticità dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

VARENNA – È stato definito il programma del 67° Convegno di Studi Amministrativi di Varenna, in programma giovedì 14 maggio a Villa Monastero, con un focus dedicato al tema “Le amministrazioni pubbliche nell’era dell’intelligenza artificiale”.

All’appuntamento, tra i più rilevanti a livello nazionale per il confronto sulle politiche pubbliche, parteciperanno il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Alessio Butti e il presidente della rivista della Corte dei conti Vito Tenore.

Il Convegno è organizzato dalla Provincia di Lecco insieme alle Province di Como e Sondrio, in collaborazione con Regione Lombardia e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Abbiamo fortemente voluto riproporre il Convegno di Studi Amministrativi per restituire al territorio e al mondo delle istituzioni un’occasione qualificata di confronto e approfondimento su temi di grande attualità, con la partecipazione di relatori di grande caratura e autorevoli personalità del mondo accademico, giuridico, scientifico, economico e istituzionale. Il Convegno vuole essere un significativo momento di riflessione sulle opportunità e sulle criticità connesse all’impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, con l’obiettivo di approfondirne le potenzialità in termini di efficienza, qualità dei servizi e capacità di risposta ai bisogni dei cittadini”, ha dichiarato la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

Sulla stessa linea il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, che evidenzia come l’IA sia già destinata a entrare negli uffici pubblici: “La vera domanda non è se adottarla, ma come farlo. Il rapporto tra pubblica amministrazione e intelligenza artificiale, infatti, è una sfida che riguarda anche — e forse soprattutto — le realtà territoriali come la nostra: non le grandi amministrazioni centrali, ma i Comuni che gestiscono pratiche edilizie, anagrafi, servizi sociali con risorse limitate e responsabilità enormi. Come Casa dei Comuni siamo impegnati a sostenere questo percorso di cambiamento: promuovendo formazione, favorendo la collaborazione interistituzionale, vigilando affinché l’innovazione resti uno strumento al servizio delle persone e non si trasformi in un ulteriore fattore di esclusione”.

Per il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola, il tema rappresenta una sfida già attuale: “La sfida è chiara: saper integrare innovazione tecnologica e responsabilità istituzionale, mantenendo al centro la qualità dei servizi e il rapporto con i cittadini. Occasioni come questa ci permettono di affrontare questi cambiamenti con un approccio consapevole, condividendo esperienze, costruendo nuove competenze interne e visioni comuni tra istituzioni, mondo accademico e professioni”.

La progettazione e il coordinamento del Convegno sono affidati al consigliere della Corte dei conti Amedeo Bianchi.

La partecipazione sarà possibile sia in presenza, fino a esaurimento posti, sia da remoto.