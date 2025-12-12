Varenna. Tre nuovi bandi per contributi a nidi, scuole dell’infanzia e mensa

Dal 9 al 30 dicembre aperti i termini per richiedere i contributi comunali relativi all’anno scolastico 2025/2026

“Come Amministrazione comunale siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che le famiglie di Varenna affrontano quotidianamente”

VARENNA – Tre bandi per l’assegnazione di contributi economici sono stati pubblicati per le famiglie residenti nel Comune di Varenna con bambini e ragazzi iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia in uno dei Comuni della provincia di Lecco, nonché alle scuole primarie facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Bellano.

Il primo bando riguarda i contributi per l’asilo nido, con importi variabili da 500 a 1.500 euro in base al reddito ISEE, suddivisi in quattro fasce: le famiglie con ISEE fino a 10mila euro riceveranno 1.500 euro, quelle tra 10mila e 20mila euro otterranno 1.000 euro, mentre per la fascia 20mila – 35mila euro è previsto un contributo di 500 euro.

Il secondo bando è dedicato alla scuola dell’infanzia, con contributi da 100 a 800 euro distribuiti su sei fasce di reddito: le famiglie con ISEE fino a 9mila euro potranno ricevere 800 euro, mentre anche chi non presenta ISEE o supera i 30mila euro potrà accedere a un contributo simbolico di 100 euro.

Il terzo bando riguarda il servizio mensa scolastica presso i plessi dell’Istituto Comprensivo di Bellano: il Comune rimborsa dal 5% al 95% della spesa sostenuta dalle famiglie, calcolata su un massimo di 100 giorni di fruizione, con la percentuale di rimborso determinata in base all’ISEE familiare.

Le domande potranno essere presentate da martedì 9 a martedì 30 dicembre, entro le ore 12, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it oppure consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Varenna.

Per ogni figlio frequentante è necessario compilare una domanda separata, allegando documento d’identità, certificato di iscrizione e attestazione ISEE valida. I contributi saranno erogati in un’unica soluzione entro il 31 marzo, ad eccezione del bando mensa, per il quale è prevista l’erogazione in due tranche.

“Come Amministrazione comunale siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che le famiglie di Varenna affrontano quotidianamente – afferma il Sindaco Mauro Manzoni – Purtroppo, ci troviamo a fronteggiare una realtà complessa: il numero di bambini e ragazzi residenti nel nostro Comune è in costante diminuzione, a causa sia della denatalità che caratterizza l’intera Nazione, sia delle difficoltà per molte famiglie a stabilirsi sul nostro territorio. La scarsità di abitazioni a canone sostenibile e l’elevato costo degli immobili, spesso trasformati in case vacanza, rendono infatti molto difficile per molti nuclei familiari vivere stabilmente a Varenna”.

“Proprio per questo – prosegue il Sindaco – abbiamo voluto rafforzare il nostro sostegno a chi sceglie di vivere a Varenna e crescere i propri figli nella nostra comunità. Nonostante il numero ridotto di bambini, l’Amministrazione ha deciso di investire in modo concreto, contribuendo attivamente alle spese per il diritto allo studio e offrendo sostegni economici significativi. Vogliamo che ogni famiglia senta chiaramente quanto sia preziosa per noi, e lo facciamo attraverso politiche sociali tangibili e concrete”.

Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di domanda, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Varenna o consultare il sito istituzionale dell’ente.