Vendrogno, 60 anni fa giovani da tutto il mondo costruirono la strada Inesio-Mornico

Nel 1966 l’apertura del collegamento costruito anche grazie ai volontari del Servizio Civile Internazionale, arrivati da Europa, America e Africa per lavorare insieme agli abitanti della Muggiasca

La Pro Vendrogno e il Museo del Latte celebrano l’anniversario con una mostra, testimonianze e una targa commemorativa

BELLANO – C’era un tempo in cui, per spostarsi tra le frazioni della Muggiasca, bisognava percorrere a piedi le mulattiere. Le strade carrozzabili erano poche, i collegamenti difficili e raggiungere la Valsassina rappresentava un problema concreto, soprattutto per chi ogni giorno doveva spostarsi per lavoro. Poi, a metà degli anni Sessanta, arrivarono giovani da ogni parte del mondo. Parlavano lingue diverse, provenivano da Paesi lontani e per alcune settimane condivisero lavoro, fatica e quotidianità con gli abitanti del territorio. Il loro contributo fu determinante per realizzare la strada tra Inesio e Mornico, aperta nel novembre del 1966. Sessant’anni dopo, Vendrogno torna a ricordare quella straordinaria esperienza di solidarietà internazionale, che contribuì a cambiare la vita delle comunità della Muggiasca.

A riportarla alla luce sono la Pro Vendrogno APS, in collaborazione con il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca, attraverso una mostra documentaria e una targa commemorativa che sarà collocata all’inizio della strada, nella frazione di Inesio.

A raccontare il significato dell’iniziativa è Wilma Milani, presidente della Pro Vendrogno, associazione nata nel 1965 come Pro Loco e successivamente riorganizzata nella forma di APS (Associazione di Promozione Sociale) in seguito alla fusione del Comune di Vendrogno con Bellano.

“È la prima volta che ricordiamo questa vicenda – spiega Milani -. Abbiamo voluto recuperare una storia importante per lo sviluppo del nostro territorio, coinvolgendo anche le persone che vissero quegli anni. Molti allora erano bambini o ragazzi e conservano ancora ricordi molto precisi”.

Per comprendere l’importanza della strada Inesio-Mornico occorre tornare alla Muggiasca dei primi anni Sessanta. Il collegamento carrozzabile da Bellano a Inesio era stato inaugurato nel 1934, ma da lì in avanti le altre frazioni restavano raggiungibili prevalentemente attraverso una rete di mulattiere. Sul versante opposto, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, era stata realizzata la strada provinciale proveniente da Narro, che raggiungeva Mornico. Mancava però il tratto capace di collegare i due versanti e consentire un accesso diretto verso la Valsassina.

“A quell’epoca Vendrogno era collegata alle frazioni attraverso le mulattiere – ricorda Milani -. La strada carrozzabile arrivava da Bellano fino a Inesio, mentre dall’altra parte c’era il collegamento che da Narro raggiungeva Mornico. Per chi doveva andare a lavorare in Valsassina, la mancanza di una strada rappresentava una difficoltà non indifferente”.

Erano inoltre gli anni del progressivo spopolamento dei piccoli paesi di montagna. Le famiglie cercavano condizioni di vita migliori e opportunità lavorative che spesso richiedevano di trasferirsi altrove. Realizzare una strada significava quindi molto più che migliorare la viabilità: voleva dire avvicinare le frazioni, facilitare gli spostamenti, rendere più accessibili le attività economiche e offrire nuove prospettive a un territorio che rischiava di perdere abitanti. Ma le risorse del Comune erano limitate e affrontare un’opera di quella portata con i mezzi ordinari risultava particolarmente difficile.

L’Amministrazione comunale decise di affrontare il problema attraverso un progetto realizzato “in economia”, cercando di contenere le spese e mettendo insieme contributi economici, mezzi e manodopera. Il progetto della strada fu affidato al geometra Bergami di Bellano. Per finanziare i lavori vennero mobilitate diverse risorse: contributi della Prefettura, della Camera di Commercio di Como, del Bacino Imbrifero Montano (BIM) e un mutuo acceso dal Comune. Un ruolo importante fu svolto anche dall’interessamento degli onorevoli Calvetti e Bonaiti e dal sostegno dell’Azienda di Cura e Soggiorno di Lecco, grazie ai quali fu possibile coinvolgere il Servizio Civile Internazionale.

“Il Comune aveva entrate molto limitate, perciò si pensò di realizzare la strada in economia, utilizzando anche i campi di lavoro del Servizio Civile Internazionale –. racconta Milani -. Grazie a un mutuo e a diversi aiuti economici si riuscì a mettere insieme quanto necessario per avviare i cantieri”.

La soluzione fu dunque quella di affiancare ai mezzi e alle risorse disponibili gruppi di volontari provenienti dall’estero, impegnati in soggiorni di lavoro durante i mesi estivi. Una formula che permise di affrontare un’opera fondamentale per la comunità e, contemporaneamente, trasformò Vendrogno in un luogo di incontro tra persone di culture differenti.

Dal 1965 al 1967, tre estati di lavoro per costruire la strada

I campi del Servizio Civile Internazionale si svolsero durante tre estati consecutive, nel 1965, 1966 e 1967, con diversi turni di volontari. Il primo anno il lavoro si concentrò sul tratto da Inesio a Sanico. Nel 1966 si procedette invece con la seconda parte, da Sanico a Mornico, completando il collegamento.

Un contributo importante arrivò anche da Pietro Pensa, allora sindaco di Esino Lario, che mise a disposizione una ruspa per consentire l’avanzamento dei lavori.

La strada venne aperta nel novembre del 1966, segnando un passaggio importante nella storia della viabilità locale. Il lavoro, tuttavia, non era ancora terminato. Nell’estate del 1967 i volontari tornarono per eseguire interventi di sistemazione e manutenzione, tra cui la realizzazione delle cunette necessarie per il deflusso dell’acqua.

Le condizioni meteorologiche e le caratteristiche del terreno avevano infatti evidenziato la necessità di consolidare quanto costruito e intervenire sui punti più delicati del tracciato. A rendere particolare questa storia non fu soltanto il risultato dei lavori, ma soprattutto la provenienza delle persone che vi parteciparono. Studenti, insegnanti e lavoratori arrivarono da numerosi Paesi, scegliendo di dedicare parte delle proprie vacanze a un’esperienza di volontariato internazionale.

I documenti raccolti per la mostra ricordano presenze provenienti da Argentina, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia e Svizzera.

Nel 1966 si avvicendarono 41 volontari, mentre nel 1967 furono 53, suddivisi in tre turni di campo di lavoro per ciascun anno. Il Servizio Civile Internazionale, con sede in Svizzera, era nato nel primo dopoguerra come movimento impegnato nella promozione della pace attraverso il volontariato. I primi campi di lavoro risalgono infatti agli anni Venti del Novecento e rappresentavano una risposta non violenta alle distruzioni della Prima guerra mondiale: persone di nazionalità differenti venivano invitate a collaborare concretamente per aiutare comunità e territori in difficoltà.

Il principio era semplice: costruire la pace lavorando insieme, superando le divisioni attraverso esperienze condivise di solidarietà. Non a caso, uno dei messaggi del movimento era: “PAX: se vuoi la pace vieni a viverla sui campi di lavoro”. Vendrogno, all’epoca considerato un territorio montano disagiato, entrò così a far parte di una rete internazionale di iniziative che univano l’aiuto concreto alle comunità con l’incontro tra culture.

Durante i soggiorni, i volontari venivano ospitati negli edifici scolastici del territorio. Le giornate erano scandite dal lavoro nei cantieri, ma non mancavano le occasioni di incontro con gli abitanti e, in particolare, con i ragazzi di Vendrogno.

“Erano persone che arrivavano da tantissime nazioni e che si trovavano a vivere per qualche settimana nel nostro paese – racconta Milani. Per noi fu un’esperienza importante, non soltanto perché contribuirono a realizzare la strada, ma anche per quello che rappresentò dal punto di vista umano”. In una comunità di montagna ancora profondamente legata ai ritmi e alle consuetudini tradizionali, la presenza di giovani stranieri portò abitudini, modi di vestire e comportamenti che destavano curiosità.

Tra gli aneddoti ricordati da chi visse quell’esperienza ce n’è uno che restituisce bene il clima dell’epoca. “C’erano ragazze che arrivavano con i pantaloncini corti – sorride Milani -. In un piccolo paese di montagna, negli anni Sessanta, una visione del genere creava un certo scompiglio”. Piccoli episodi quotidiani, oggi forse difficili da immaginare, che raccontano quanto quei campi rappresentassero anche un’occasione di apertura verso il mondo.

Per i volontari era un modo di viaggiare, conoscere nuovi luoghi e incontrare persone diverse. Per gli abitanti della Muggiasca significava entrare in contatto con culture e realtà fino ad allora molto lontane.

Una strada costruita materialmente con pietre, terra e lavoro, ma anche attraverso relazioni che lasciarono un ricordo duraturo nella comunità.

La volontaria tornata dall’Australia dopo oltre quarant’anni

Che quell’esperienza avesse lasciato un segno profondo lo dimostra anche un episodio avvenuto molti anni più tardi. Nel 2010 una donna di origine sudafricana di nome Gale Richter, residente in Australia, tornò a Vendrogno, dove aveva partecipato a uno dei campi di lavoro del 1966.

“Le era venuta voglia di tornare a vedere i posti in cui aveva trascorso quel periodo – ricorda Milani -. Fu un incontro molto interessante. Era contenta di essere tornata e di ritrovare quei luoghi”.

La visita venne raccontata anche nel notiziario locale “La Muggiasca”, che negli anni ha conservato testimonianze e notizie legate alla vita del territorio. Un episodio che conferma come il significato di quei campi andasse oltre il lavoro svolto: per molti partecipanti, Vendrogno rimase un luogo importante nella propria storia personale.

Una mostra per recuperare fotografie, documenti e ricordi

Proprio il desiderio di conservare queste testimonianze ha spinto la Pro Vendrogno a organizzare, insieme al Museo del Latte, un’iniziativa dedicata al sessantesimo anniversario.

La mostra, dal titolo “1965-67. Il Servizio Civile Internazionale a Vendrogno per la costruzione della strada da Inesio a Mornico”, è curata da Wilma Milani e Massimo Lazzari.

Il percorso comprende una decina di pannelli documentari che ricostruiscono la presenza dei volontari, l’organizzazione dei cantieri, le provenienze dei partecipanti e le trasformazioni vissute dal territorio in quegli anni. Per realizzarlo sono stati utilizzati materiali d’archivio, fotografie, documenti e soprattutto le testimonianze di chi partecipò direttamente o assistette ai lavori.

Una fonte particolarmente preziosa è rappresentata dal notiziario “La Muggiasca”, nato proprio nel 1965, che già allora seguiva e raccontava le attività dei campi internazionali. “Abbiamo utilizzato anche i ricordi di chi c’era, magari da bambino o da ragazzo, e le pagine del nostro notiziario, che riportavano commenti e notizie su quei cantieri – spiega Milani -. Ci interessava recuperare non soltanto i fatti, ma anche quello che questa presenza ha significato per gli abitanti”.

La mostra permetterà così di rileggere una vicenda importante attraverso gli occhi di chi la visse, restituendo spazio a ricordi che rischierebbero altrimenti di andare perduti.

Accanto all’esposizione, la Pro Vendrogno ha preparato anche una targa commemorativa da collocare all’inizio della strada, nella frazione di Inesio. Un segno destinato a rimanere nel tempo, per ricordare il contributo dei volontari del Servizio Civile Internazionale e il ruolo che ebbero nella realizzazione di un’opera fondamentale per lo sviluppo della Muggiasca.

L’idea di organizzare la commemorazione è nata dalla concomitanza tra il sessantesimo anniversario dell’apertura della strada e il desiderio di valorizzare il tema del volontariato internazionale.

C’è però anche un’altra ragione, strettamente legata allo scorrere del tempo. “Abbiamo voluto cogliere questa occasione perché le persone che possono raccontare direttamente quanto accadde cominciano a essere sempre meno – sottolinea Milani -. Ci sembrava importante raccogliere le loro testimonianze adesso, quando è ancora possibile ascoltarle”.

Un lavoro di memoria che vuole essere anche un riconoscimento nei confronti di quanti contribuirono alla realizzazione della strada, dagli amministratori locali ai volontari stranieri, fino agli abitanti che collaborarono ai cantieri.

Sessant’anni dopo, una strada che racconta molto più di un collegamento

Oggi percorrere la strada tra Inesio e Mornico è un gesto abituale, quasi scontato. Eppure, dietro quei chilometri di asfalto si nasconde una storia che intreccia la necessità di migliorare la vita quotidiana di una comunità montana con gli ideali di pace e solidarietà di giovani arrivati da tutto il mondo.

Negli anni Sessanta, aprire quel collegamento significò avvicinare Vendrogno alla Valsassina, collegare meglio le frazioni e creare nuove possibilità di spostamento e lavoro, in un periodo segnato dall’emigrazione e dallo spopolamento.

Ma significò anche ospitare persone provenienti da Paesi diversi, condividere esperienze e scoprire che il volontariato poteva incidere concretamente sul futuro di un territorio.

Sessant’anni dopo, la mostra e la targa commemorativa restituiranno visibilità a una pagina poco conosciuta della storia della Muggiasca, ricordando una generazione che, mettendosi al lavoro insieme, contribuì ad abbattere un isolamento non soltanto geografico.

Perché la strada Inesio-Mornico, prima ancora di unire due frazioni, fu il risultato dell’incontro tra una comunità che aveva bisogno di nuove prospettive e giovani che avevano scelto di mettere il proprio tempo al servizio degli altri.