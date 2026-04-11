Verde Pulito, nel Lecchese sei Comuni in campo: appuntamenti dall’11 al 19 aprile

Volontari e cittadini protagonisti delle giornate ecologiche promosse da Regione Lombardia

Le iniziative saranno documentate attraverso fotografie che prenderanno parte a un contest regionale dedicato

LECCO – Anche il territorio lecchese partecipa alla Giornata del Verde Pulito 2026, con sei Comuni pronti a mobilitare cittadini e volontari per iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente.

Il calendario degli appuntamenti vede in campo Primaluna, che ha anticipato all’11 aprile le attività, mentre Mandello del Lario, Merate e Ballabio saranno protagonisti domenica 12 aprile. A seguire, il 19 aprile, toccherà a Dolzago e Lomagna completare il programma sul territorio provinciale.

L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia, coinvolge complessivamente 126 Comuni distribuiti in tutte le province lombarde, da Milano a Bergamo, da Brescia a Varese, passando anche per Como, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Mantova, Pavia e Sondrio.

Obiettivo della manifestazione è sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, sull’importanza della tutela ambientale attraverso azioni concrete, come la raccolta dei rifiuti e la pulizia di aree verdi, parchi e spazi pubblici. Le attività saranno poi raccontate attraverso fotografie che parteciperanno a un contest regionale dedicato.

“La Giornata del Verde Pulito – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – rappresenta un’occasione concreta per prenderci cura del nostro territorio, rafforzare il senso civico e valorizzare il patrimonio naturale della Lombardia. Ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce infatti a promuovere la tutela del pianeta”.

“Un ringraziamento particolare – conclude Maione – va a tutti i volontari, agli studenti delle scuole e in generale a tutti i cittadini che questa domenica dedicheranno il loro tempo alla comunità, dando un contributo concreto alla salvaguardia del territorio e alla costruzione di un futuro più sostenibile per tutti”.

I Comuni vincitori dell’edizione 2026 avranno inoltre l’opportunità di presentare le proprie esperienze e progettualità nel corso di un evento conclusivo a Palazzo Lombardia.