Verderio, al via il potenziamento del depuratore: investimento da 4,1 milioni

Il piano di interventi riguarda l’impianto che serve Verderio, Paderno d’Adda e Robbiate

I lavori, iniziati ad agosto 2026, termineranno nel 2027

VERDERIO – Il depuratore di Verderio Inferiore entra in una nuova fase di interventi. Lario Reti Holding ha avviato un piano di opere del valore complessivo di 4.100.000 euro per l’adeguamento e l’ottimizzazione dell’impianto che serve l’agglomerato di Verderio Inferiore e riceve i reflui anche dai comuni di Paderno d’Adda e Robbiate.

L’infrastruttura si trova in Strada Consortile dei Grilli, nella zona sud del territorio comunale. Costruito nel 1980, l’impianto manterrà invariata la propria capacità complessiva, fissata in 20.000 Abitanti Equivalenti (AE). L’obiettivo del progetto è invece intervenire su alcune delle sezioni considerate strategiche, migliorando la qualità del trattamento depurativo e introducendo nuovi volumi destinati all’accumulo.

Le opere sono state organizzate distinguendo gli interventi nell’area esterna da quelli all’interno del depuratore. All’esterno è prevista la costruzione di un nuovo manufatto per la scolmatura della portata proveniente dalla rete fognaria. A questa struttura sarà affiancata una sezione dedicata alla rimozione dei solidi presenti nei sovraflussi idraulici. I reflui saranno quindi indirizzati verso una nuova vasca di accumulo, collegata al relativo sistema di sollevamento.

All’interno dell’impianto il progetto punta invece sul riutilizzo delle strutture già disponibili, attraverso una loro riconversione funzionale. Le attuali vasche di stabilizzazione aerobica saranno trasformate per accogliere il processo biologico. La vecchia vasca di ossidazione dei bottini sarà invece destinata alla nuova sezione per la stabilizzazione aerobica dei fanghi.

Un intervento, dunque, che non prevede un aumento della potenzialità complessiva dell’impianto, ma una riorganizzazione e un adeguamento di alcune sue componenti per rendere più efficiente la gestione dei flussi e il trattamento depurativo.

I lavori sono iniziati nel mese di agosto 2026 e procederanno progressivamente. La conclusione dell’intero programma di interventi è prevista nel corso del 2027.