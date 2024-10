Verderio in festa per il 60° del gruppo alpini

Ieri, domenica, si è tenuta la sfilata per le vie del paese

In tanti alla cerimonia per il 60° di fondazione del gruppo alpini di Verderio

VERDERIO – Grande festa in paese per il 60esimo anniversario di fondazione del gruppo alpini, guidato dal capogruppo Daniele Villa.

La due giorni di festeggiamenti si è aperta sabato con il concerto del coro Ana dell’Adda Olginate – Calolzio intervallato da alcune letture alpine mentre ieri, domenica 6 ottobre, si è svolto il momento clou della festa con l’ammassamento in via degli Alpini e l’alzabandiera e a cui ha fatto seguito la sfilata per le vie del paese con arrivo al Monumento dei caduti dove è stata deposta la corona.

Ad accompagnare il corteo la banda di Robbiate. Presenti per l’importante appuntamento numerose delegazioni di gruppi alpini del territorio, il vicepresidente della sezione di Lecco Mauro Fumagalli, il sindaco Danilo Villa e il collega di Robbiate, l’alpino Marco Magni.

Anche gli alunni delle scuole del paese hanno voluto partecipare alla cerimonia a conferma del forte legame che ha unito in questi primi 60 anni e unisce tuttora il gruppo alpini al territorio.