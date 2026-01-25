Viga Special Week: buona la prima! Innovazione e sperimentazione al Viganò di Merate

L’istituto Viganò ha lanciato la Viga Special Week cambiando impostazione alla settimana di recupero e approfondimento

Dalla creatività allo sport, passando per filosofia, attualità e laboratori per poter dare spazio ai talenti degli studenti

MERATE – Una novità che ha subito colto nel segno e ha catalizzato l’interesse e la partecipazione degli studenti, coinvolti, per la prima volta, nella Viga Special Week. Si è conclusa sabato 24 gennaio, la settimana speciale vissuta dai ragazzi e dalle ragazze dell’istituto superiore Viganò, che hanno potuto sperimentare sulla propria pelle una nuova impostazione della settimana di recupero e approfondimento,

pensata per rispondere in modo flessibile ed efficace ai bisogni formativi degli studenti.

Non solo, quindi, recupero degli apprendimenti, ma anche consolidamento delle competenze e valorizzazione delle eccellenze con una didattica rivoluzionata rispetto all’assetto tradizionale.

Durante questa settimana, dal 19 al 24 gennaio, le attività si sono svolte in classi aperte, con un orario scolastico dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12, il sabato. La didattica è stata organizzata in moduli di due ore, che hanno consentito un lavoro mirato e approfondito, all’interno dei locali dell’Istituto e in spazi esterni, messi a disposizione da enti quali Palestra Vita, Oratorio di Robbiate, Aquamore Merate, Biblioteca di Merate, Croce Bianca.

Non solo. Quando possibile, gli studenti sono stati suddivisi in gruppi omogenei per materia, con particolare attenzione alle discipline considerate critiche per coloro che presentano debiti formativi, al fine di garantire interventi di recupero personalizzati ed efficaci.

Parallelamente, gli studenti senza debiti hanno partecipato ad attività di potenziamento

e arricchimento, come laboratori, iniziative culturali, uscite didattiche e percorsi di

approfondimento, rendendo la Viga Special Week un’esperienza inclusiva e significativa

per l’intera comunità scolastica.

Dalla creatività alle pratiche sportive, passando per filosofia, attualità e attività manuali per poter dare spazio ai talenti degli studenti: non sono mancati laboratori di pasticceria e pasta fresca con il Cake Lab, lo spazio alla lettura con “Leggimi forte” e l’uscita in biblioteca per il focus sul genere Fantasy, lo sport declinato, grazie al coordinamento della professoressa Sabrina Mauri, nella palestra di istituto come calcio, pallavolo, tiro con l’arco, sitting volley e alla Palestra Vita come Krav Maga MMA, Pole Dance, zumba, karatè, Aikido e difesa personale. Senza dimenticare i laboratori di arteterapia e di fotografia.

A supporto di questa complessa organizzazione è stata sviluppata un’applicazione

informatica dedicata, “Viga Special Week”, che ha permesso di gestire 126 attività di potenziamento, con ben 290 ripetizioni e 93 attività di recupero per 1250 studenti, i

quali hanno espresso fino a 20 preferenze tra i percorsi proposti.

“Per alcuni laboratori ci siamo avvalsi della collaborazione di esperti esterni, proprio per

stimolare la curiosità dei nostri studenti – afferma la prof.ssa Sara Casiraghi,

coordinatrice della Viga Special Week -. I percorsi hanno spaziato dal benessere della

persona all’archeologia, dai diritti democratici alla solidarietà, dalla musica alla pratica

sportiva, passando anche per la … cucina. Prezioso è stato il contributo di professionisti

provenienti dal terzo settore, ex insegnanti e referenti del mondo dell’associazionismo.

Una menzione particolare va a Piazza l’Idea”.

“L’organizzazione non è stata semplice – le fa eco Carmelo Castiglione, docente di

informatica -. Ho passato notti intere per creare una piattaforma in grado di

personalizzare il percorso di ciascun studente: il risultato è una proposta davvero

innovativa”.

“La vera forza di questa sperimentazione è stato il lavoro di squadra, autenticamente

condiviso – aggiunge Davide Corcione, docente di informatica – . Ci sono ancora molti

aspetti da migliorare, ma il team di docenti è pronto ad affrontare nuove sfide per

trasmettere ai giovani i valori del rispetto e della collaborazione, allo scopo di far

crescere la comunità scolastica”.

Una scuola che, in questa settimana speciale, si è sentita più unita anche grazie allo slancio con cui gli studenti hanno partecipando, contribuendo in maniera determinante

alla riuscita dell’iniziativa, proposta per la prima volta all’interno dell’istituto di via dei Lodovichi. Prezioso è risultato l’impegno delle classi quinte, i cui alunni si sono trasformati, sabato, in professori per un giorno, e il contributo attivo dei

rappresentanti d’istituto, che hanno collaborato in modo costruttivo all’organizzazione e alla gestione delle attività, dimostrando maturità, partecipazione e attenzione al bene

della comunità scolastica.

La Viga Week si è conclusa sabato 24 gennaio con un momento finale di socialità e

condivisione e un po’ di musica animata dagli studenti a testimonianza del loro ruolo

attivo nella vita dell’Istituto.

Già alla sua prima edizione, si è rilevata essere un prezioso strumento per rafforzare il

proprio percorso di innovazione didattica e organizzativa dell’istituto superiore guidato dalla dirigente Carmen Saffioti che, dal canto suo, non ha fatto mancare fiducia e sostegno a una proposta che ha prenotato già il bis per l’anno prossimo.

