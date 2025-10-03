Viganò investe 110 mila euro per un acquedotto più efficiente

Lario Reti Holding ha iniziato gli interventi su strade e condotte principali del comune

I lavori hanno come obiettivo ottimizzare la distribuzione idrica, migliorare il controllo della pressione e ridurre i costi di manutenzione

VIGANÒ – Partono a Viganò gli interventi per ottimizzare la distribuzione dell’acqua, migliorare il controllo della pressione e ridurre i costi di manutenzione. Lario Reti Holding ha avviato i lavori che interesseranno le principali condotte idriche del comune, con l’obiettivo di garantire una maggiore continuità e sicurezza del servizio.

Il progetto prevede la posa di nuove tubazioni in PEAD, un polimero plastico ad alta densità, lungo la Strada Provinciale 53, vicino al confine con Sirtori, e lungo via XXIV Maggio. A completamento delle opere, sarà demolita una vecchia cameretta idrica all’incrocio tra via Nobili e via Risorgimento e sostituita da una nuova struttura interrata a bordo strada.

La nuova installazione conterrà strumenti necessari per il controllo e la regolazione della pressione nella rete, prevenendo picchi che potrebbero danneggiare le tubazioni. Questo permetterà di ottimizzare la distribuzione dell’acqua e ridurre la necessità di interventi di manutenzione.

L’intervento, del valore complessivo di 110 mila euro, dovrebbe concludersi entro novembre. Al termine dei lavori, ogni manufatto sarà interrato, fatta eccezione per gli idranti, e le aree interessate saranno ripristinate, mantenendo intatta la continuità urbana.