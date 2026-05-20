Vigili del Fuoco di Bellano: domenica 24 maggio una giornata dedicata alle nuove reclute

Alle 17.30, presso la caserma, i volontari saranno a disposizione per illustrare il loro operato

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni

BELLANO – La squadra dei Vigili del Fuoco di Bellano è alla ricerca di nuove leve e per questo i volontari hanno pensato di organizzare un “Open Day” per far conoscere il loro operato.

Domenica 24 Maggio alle 17.30 si terrà, presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Bellano, un evento che mira a far conoscere ai giovani del territorio il loro operato, le attrezzature e la caserma. Un’occasione per avvicinare nuove reclute e far conoscere la loro importante e affascinante attività.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni.