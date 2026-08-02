Villa Canali si illumina di azzurro: Civate sostiene la lotta contro la KAND

Domenica 2 agosto, il Comune illuminerà la storica villa di azzurro per far conoscere la patologia

Un gesto di vicinanza verso le famiglie e un contributo concreto alla rete nazionale per la ricerca scientifica

CIVATE – Domenica 2 agosto 2026 a Civate, la facciata di Villa Canali si illuminerà di azzurro per richiamare l’attenzione sulla KAND (o KIF1A Associated Neurological Disorder), malattia genetica neurodegenerativa. Una patologia ultre rara che priva progressivamente chi ne è affetto dalla capacità di camminare, parlare e vedere.

Civate aderisce per il primo anno all’iniziativa promossa da KIF1A (Associazione composta da familiari, parenti e amici di bambini e adulti affetti dalla patologia) per sostenere le persone che ne sono affette e le loro famiglie, diffondere le informazioni e la costruzione di reti per il sostegno alla ricerca scientifica.