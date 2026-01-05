Villa Cipressi incanta: successo per il concerto del 2 gennaio

La Sala del Pergolato gremita per l’esibizione di Davide Negretti nel contesto suggestivo del Giardino di Natale

Il Giardino di Natale resterà aperto fino al 6 gennaio

VARENNA – La magia della musica e delle feste ha invaso Villa Cipressi lo scorso 2 gennaio: il concerto di Davide Negretti nella Sala del Pergolato ha registrato un’affluenza straordinaria, tanto da dover aprire anche la sala adiacente per accogliere tutti i partecipanti.

L’evento si è inserito nel contesto incantato del Giardino di Natale allestito a Villa Cipressi, creando un’esperienza coinvolgente in perfetta armonia tra musica, luci e paesaggio. I visitatori hanno potuto così vivere momenti di grande emozione in un’atmosfera unica, tra brani musicali e scenografie naturali suggestive.

Anche il Sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, ha espresso grande apprezzamento per l’artista e per l’organizzazione, sottolineando come l’evento abbia saputo esaltare l’identità culturale e il fascino storico della villa.

Il Giardino di Natale resterà aperto al pubblico fino al 6 gennaio, offrendo ancora l’occasione di immergersi nella magia delle feste tra installazioni luminose e concerti.