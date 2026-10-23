Villa Confalonieri: dopo i fondi regionali, Merate punta ora su Cariplo

L’obiettivo è trasformare Villa Confalonieri in un polo culturale di riferimento per la Brianza Meratese

Il Comune si candida al programma “Patrimonio in azione” di Fondazione Cariplo

MERATE – Dopo aver ottenuto un contributo regionale di 710mila euro per la riqualificazione di Villa Confalonieri, il Comune di Merate prova a fare un ulteriore passo avanti per il futuro della storica dimora che fino a qualche anno fa è stata anche sede del Comune. La Giunta comunale, nella seduta del 21 ottobre, ha infatti approvato la candidatura al programma “Patrimonio in azione” di Fondazione Cariplo, con una proposta progettuale da 180mila euro dedicata alla valorizzazione culturale, organizzativa e gestionale del complesso.

Due passaggi distinti, ma strettamente collegati, che si inseriscono nella strategia dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni per trasformare Villa Confalonieri in un polo culturale di riferimento per la Brianza Meratese, capace di attrarre visitatori, ospitare iniziative e mettere in rete istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

Il primo risultato è arrivato con la vittoria al bando regionale “Progetti integrati della cultura 2026-2029”, attraverso il quale Merate si è aggiudicata un finanziamento di 710mila euro destinato al progetto di riqualificazione e valorizzazione della villa. Il piano prevede una riorganizzazione degli spazi, con funzioni culturali, educative e sociali distribuite sui diversi livelli dell’edificio.

Al piano seminterrato sono previste attività polifunzionali, laboratori e una caffetteria sociale, mentre il piano terra sarà destinato a mostre temporanee, incontri ed eventi. Il primo piano ospiterà invece la componente museale, con il Museo di Storia Naturale Don Michelangelo Ambrosioni, la Sala Lazzarini dedicata alla memoria della Resistenza locale e un nuovo Museo dello Spazio e dell’Astronomia, da realizzare in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Brera. Anche il giardino storico sarà coinvolto, diventando uno spazio per iniziative culturali e attività educative.

Ora l’obiettivo è costruire un modello di gestione

La nuova candidatura a Fondazione Cariplo guarda a una fase complementare rispetto agli interventi sull’edificio: non soltanto riqualificare gli spazi, ma definire come utilizzarli, quali attività proporre e come garantire nel tempo la sostenibilità del polo culturale.

La proposta, denominata “Villa Confalonieri – Polo culturale e territoriale della Brianza Valley”, sviluppa il Piano di valorizzazione già previsto nel progetto ammesso al finanziamento regionale. Il costo complessivo stimato per questa parte ammonta a 180mila euro e riguarda quindi la fase successiva alla riqualificazione dell’immobile andando a finanziare, in caso di vittoria del bando, gli aspetti gestionali e organizzativi della nuova struttura.