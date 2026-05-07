Villa Greppi, i giovani raccontano l’Europa: venerdì la serata conclusiva del progetto

Nell’Antico Granaio di Monticello Brianza la presentazione pubblica dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole superiori del territorio

Appuntamento venerdì 8 maggio alle 20.45

MONTICELLO BRIANZA – Si concluderà venerdì 8 maggio con una serata pubblica nell’Antico Granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza, la seconda edizione del corso “I tavoli di Villa Greppi: conoscere e progettare l’Europa”, il percorso formativo promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori del territorio.

L’appuntamento è fissato per le 20.45 e sarà interamente dedicato alla presentazione dei lavori elaborati dai ragazzi che, nei mesi di febbraio e marzo, hanno partecipato al progetto approfondendo temi legati alla storia dell’idea d’Europa, al processo di integrazione europea e alla cultura del continente.

A prendere parte all’iniziativa sono stati oltre venti studenti provenienti dall’Istituto Greppi di Monticello Brianza, dal Liceo Medardo Rosso di Lecco, dall’Istituto Leonardo da Vinci di Carate Brianza e dall’IsGMD di Lecco. Durante la serata i partecipanti illustreranno al pubblico le riflessioni sviluppate nei diversi tavoli tematici, offrendo il proprio sguardo sull’Europa di oggi e del futuro.

Tra gli argomenti affrontati nel corso del progetto figurano il rapporto tra democrazia e autoritarismo, la politica internazionale, le sfide legate al cambiamento climatico e il legame tra giovani ed Europa. Il percorso è stato curato dal referente per la Storia del Consorzio, il dottor Daniele Frisco, che ha accompagnato gli studenti nelle attività di approfondimento e confronto.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali della presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi, Lucia Urbano.

“Per settimane – racconta Frisco – ragazze e ragazzi con alle spalle esperienze scolastiche e personali diverse hanno risposto con impegno alla nostra proposta, spendendo parte del loro tempo pomeridiano partecipando alle lezioni di introduzione sulla storia dell’Europa e sull’integrazione europea, mettendosi in gioco nei diversi tavoli tematici e portando il proprio contributo al dialogo e alla riflessione sul passato, il presente e il futuro del nostro continente. Vedere “abitare” il Granaio di Villa Greppi da giovani così propositivi e volenterosi è sempre una grande soddisfazione. Venerdì sera sarà l’occasione per conoscere la loro visione dell’Europa”.